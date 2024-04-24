24 апреля 2024

24 апреля 2024 09:56

Эксперты рассказали, какие действия могут навредить перед маникюром

Перед походом на маникюр и сразу после процедуры важно соблюдать несколько правил, которые влияют на качество сцепления лака, а также на здоровье рук и ногтей. В частности, в день маникюра лучше отказаться от использования любых питательных или увлажняющих кремов и масел, рассказала в беседе с "Москвой 24" инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля, передает Day.Az.

Крем даже после мытья рук оставляет на коже влагу и жир, которые мешают закреплению покрытия с ногтевой пластиной, отметила эксперт. Также важно перед маникюром не пытаться самостоятельно привести ноги в порядок, особенно с помощью кусачек, заявила она.

"Это может привести к травматизации, и в результате химические вещества, используемые мастером, могут попасть в рану и вызвать раздражение", - объяснила Капля.

Сразу после маникюра в течение 72 часов важно отказаться от уборки, готовки и других действий, из-за которых ногти долго будут мокнуть под водой, добавила специалист. Она объяснила, что во время процедуры ногти испытывают на себе воздействие как механического аппарата, так и химических составов, из-за чего им требуется время на восстановление.

Также эксперт посоветовала после маникюра следить за состоянием рук и ногтей, не забывая пользоваться кремами и пилингами.

Напомним, врачи считают, что ультрафиолетовое излучение ламп для маникюра негативно влияет на здоровье глаз и может ухудшать зрение, поэтому во время работы лампы не рекомендуется вглядываться в ее свет.


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