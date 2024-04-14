14 апреля 2024

14 апреля 2024 09:08

Названа новая опасность солнечного загара

Ученые из Манчестерского университета обнаружили, что пребывание на ярком солнце снижает бактериальное разнообразие на поверхности кожных покровов, что может повысить риск развития дерматита, экземы и псориаза. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Aging.

Для участия в исследовании были отобраны добровольцы, которые готовились отправиться на отдых в теплые страны. Перед началом отпуска ученые проанализировали состояние кожи каждого участника и оценили число и состав актинобактерий, протеобактерий и фирмикутов на ее поверхности. В первый, 28-й и 84-й день после возвращения домой состав микробиома кожи участников был проанализирован повторно, передает Day.Az.

Исследователи обнаружили, что у участников, которые дольше всего находились на солнце (не избегали загара) было снижено количество протеобактерий на коже в первый день после отпуска. Протеобактерии - наиболее многочисленная группа бактерий в целом. В нее входят 1534 вида, что составляет примерно треть от всех известных видов бактерий.

Исследователи отметили, что сокращение количества и разнообразия протеобактерий, присутствующих на коже, является признаком нарушения ее микробиома. Такие нежелательные изменения могут стать причиной таких заболеваний, как дерматит, экзема и псориаз.

Ученые также обнаружили, что микробиом кожи восстанавливается спустя 28 дней после прекращения усиленного воздействия ультрафиолетового излучения.


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