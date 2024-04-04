4 апреля 2024

4 апреля 2024 09:25

Назван простой и эффективный способ похудеть

Китайские ученые назвали простой способ сбросить вес. Согласно статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, танцы эффективно помогают похудеть, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предыдущие исследования показали, что наиболее эффективной стратегией по снижению веса или поддержанию здорового индекса массы тела (ИМТ) является образ жизни, включающий здоровое питание и регулярные физические упражнения. Однако для большинства людей сложно постоянно вести здоровый образ жизни.

Специалисты проанализировали данные, которые включали 654 исследования, и обнаружили, что танцы могут быть эффективным вмешательством как для людей с избыточным весом, так и для тех, кто страдает ожирением. При этом практически любой вид танцев, если им заниматься регулярно, может помочь в потере веса, а также улучшении мышечного тонуса и координации.


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