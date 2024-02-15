15 февраля 2024

15 февраля 2024 11:01

Ученые выявили новый фактор риска инсульта у женщин

Ученые из Брауновского университета в США пришли к выводу, что повышенное воздействие радиоактивного газа радона может увеличивать риск инсульта у женщин. Результаты опубликованы в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 158910 американок, средний возраст которых составил 63 года. Ученые собрали данные о состоянии здоровья участниц и попросили их сообщить свои адреса проживания, чтобы определить районы с повышенной концентрацией радона в почве и воде.

Радон представляет собой природный газ, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Он образуется в результате естественного радиоактивного распада урана. Радон может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов, также его обнаруживают в воде.

За 13 лет наблюдения за участницами было зафиксировано 6979 инсультов. Ученые выяснили, что проживание в районе, где средняя концентрация радона превышала четыре пикокури на литр (pCi / L) связана с повышением риска появления этой патологии на 14%. Увеличение содержания этого газа в почве, воде и воздухе до двух-четырех pCi / L увеличивало риск инсульта на 6%.

Исследователи отметили, что интерпретировать результаты следует с осторожностью, поскольку в работу были включены данные женщин среднего и пожилого возраста. Ученые не утверждают, что воздействие радона обязательно вызывает инсульт. Они подчеркнули, что их открытие подчеркивает необходимость дальнейших исследований.


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