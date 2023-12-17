Как есть больше белка: простые советы, которые помогут сделать питание полноценным, а тело — подтянутым

Почему так важно добавлять в ежедневную диету продукты, богатые белком? Белок (протеин) помогает утолить голод и поддерживать чувство сытости в течение дня. Это влияет системно: снижается количество бессмысленных перекусов, уменьшаются всплески инсулина, а значит, получается укротить неконтролируемую тягу к еде. Также белок жизненно необходим для наращивания мышечной массы - если ты ходишь в спортзал даже для мягкого фитнеса, белковые продукты питания обязательны, чтобы получить результаты от тренировок. Также достаточное потребление белка обеспечивает здоровье и молодость кожи, улучшение здоровья костей, ускорение метаболизма и помощь в потере веса.

Важно, приемы пищи с высоким содержанием белка были разнообразными, и белок поступал из разных источников, чтобы обеспечить твое тело всем спектром аминокислот. Поэтому не налегай только на яйца или куриную грудку - следи за тем, чтобы твои белковые закуски и основные блюда чередовались в составе протеинового компонента.



Вот как максимально упростить получение количество белка в ежедневном режиме, даже если у тебя сложный график.