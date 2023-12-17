Как есть больше белка: простые советы, которые помогут сделать питание полноценным, а тело — подтянутым

Почему так важно добавлять в ежедневную диету продукты, богатые белком? Белок (протеин) помогает утолить голод и поддерживать чувство сытости в течение дня. Это влияет системно: снижается количество бессмысленных перекусов, уменьшаются всплески инсулина, а значит, получается укротить неконтролируемую тягу к еде. Также белок жизненно необходим для наращивания мышечной массы - если ты ходишь в спортзал даже для мягкого фитнеса, белковые продукты питания обязательны, чтобы получить результаты от тренировок. Также достаточное потребление белка обеспечивает здоровье и молодость кожи, улучшение здоровья костей, ускорение метаболизма и помощь в потере веса.
Важно, приемы пищи с высоким содержанием белка были разнообразными, и белок поступал из разных источников, чтобы обеспечить твое тело всем спектром аминокислот. Поэтому не налегай только на яйца или куриную грудку - следи за тем, чтобы твои белковые закуски и основные блюда чередовались в составе протеинового компонента.
Вот как максимально упростить получение количество белка в ежедневном режиме, даже если у тебя сложный график.
Чаще ешь яйца
Уже прошли те времена, когда яйца демонизировали и обвиняли в холестериновых бляшках! Два яйца вкрутую - идеальный белковый завтрак, который обеспечит тебя и дозой легко усвояемого нежирного белка (около 12 г), а также порцией железа, холина и полезного для нервом витамина В12. Яйцо - хорошее дополнение к салату и даже к бифштексу.
Не бойся протеинового порошка
Этот продукт годится не только для "шкафов"-бодибилдеров. Порошковый сывороточный изолят протеина не имеет вкуса, а его порция в овсянке увеличит твое дневное потребление белка.
Если ты делаешь смузи - добавляй туда протеиновый порошок и коровье молоко (если нет непереносимости этого продукта), а еще сухой протеин отлично дополнит тесто для оладий или вафель. Для большей пользы замешивай его на цельнозерновой или альтернативной муке, чтобы не просто получить вкусную белковую закуску, а еще и открыть новые оттенки необычного вкуса.
Заправляй салаты соусом с тхиной
Тхина или тахини - паста из семян кунжута. У нее приятный ореховый привкус, а еще в тхине, которую можно использовать для соусов, выпечки и заправок для салатов, 5 г полноценного белка на 2 столовые ложки продукта. Также вкусная паста обеспечит тебя бонусом в виде кальция, магния, марганца, фолиевой кислоты, витамина B12 и витамина B6.
Исследуй возможности тофу и не избегай сои
Соевый "сыр" - излюбленный компонент белковой диеты. Его делают с множеством добавок, и тофу с чесноком и укропом или с паприкой и чили и сам по себе отличная белковая закуска, а базовый нейтральный тофу можно добавлять и в овощные рагу, и в омлет, и в смузи для густоты и дополнительной порции протеина. Стоит добавить, что любимые многими бобы эдамаме - ни что иное как зеленая соя. Они хороши и в салате, и в качестве гарнира, обязательно попробуй и держи в морозилке пачку-другую.
Кстати, если ты решила перейти на альтернативное молоко, обрати внимание, что. например. в миндальном, белка почти нет, а в соевом - 7 г на стакан. И все 9 незаменимых аминокислот, которые человеческий организм не синтезирует самостоятельно.
Держи наготове нут
В турецком горохе серьезное количество белка - почти 20% от общей массы. Из-за этого у нута выраженный протеиновый вкус - если ты добавишь такую крупу в овощной суп, будет казаться, что он на мясном бульоне! Смешивай нут с рисом - и ты получишь богатый протеином гарнир.
А если заменить чипсы и орешки на жареный нут, то и вечера перед телевизором ты будешь проводить с полезной белковой закуской.
Творог и йогурт без добавок - твоя палочка-выручалочка
Этот белковый продукт с низким содержанием жира богат белком и настолько универсален, что его можно использовать как в сладких, так и в соленых рецептах. Если не знаешь, что съесть - бери творог, не прогадаешь. Это достаточно креативный компонент для того, чтобы присутствовать в твоем меню каждый день.
А из всех видов йогурта выбирай греческий без сахара - протеина в нем больше, чем в любом другом благодаря особому способу обработки молока. Греческий йогурт может быть базой для салатных заправок, начинкой для цельнозерновых вафель. А если ты добавишь в него ложечку меда и немного семян чиа, то получишь отличный "безгрешный" десерт!
Другие доступные продукты, помогающие потреблять больше белка:
- цельнозерновые макароны
- сушеная или вяленая говядина и курица - "джерки"
- фисташки
- тыквенные семечки
- тунец
- фасоль
Комбинируй свое ежедневное меню, чтобы нормализовать питание - тело будет тебе благодарно ;)