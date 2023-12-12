Полоскание горла содой и солью: пропорции, частота и польза

Неприятные ощущения в гортани являются одним из ведущих симптомов простуды, вирусных и бактериальных инфекций. Если наблюдается покраснение в горле, першение, больно глотать и даже разговаривать, нужно принимать срочные меры. Одним из эффективных средств при лечении горла является полоскание, в том числе содой и солью. Расскажем, как смешивать компоненты и сколько раз нужно применять раствор, чтобы не навредить слизистой.

При первых признаках боли в горле врачи советуют полоскать его теплой водой и пить как можно больше жидкости. В Сети можно найти массу рецептов составов, приятных и не очень на вкус. Самый, пожалуй, популярный раствор для полоскания горла содержит соль, соду или оба ингредиента одновременно. Узнали, действительно ли он помогает и насколько безопасно его использовать.

Зачем полоскать горло при боли

В холодное время года распространенность простудных заболеваний возрастает в разы. Но боль в горле может появиться вне зависимости от сезона, к примеру, летом из-за резкого перепада температур при работающих кондиционерах и обострения хронических заболеваний. И каждый раз, перед тем как начинать лечение, нужно обращаться к специалистам. Дело в том, что не только медикаментозная терапия, но и кажущиеся безобидными народные средства могут вызывать аллергию и осложнения. Прежде чем разобраться, можно ли полоскать горло содой и солью, выясним, для чего вообще применять этот метод.