Полоскание горла содой и солью: пропорции, частота и польза

Неприятные ощущения в гортани являются одним из ведущих симптомов простуды, вирусных и бактериальных инфекций. Если наблюдается покраснение в горле, першение, больно глотать и даже разговаривать, нужно принимать срочные меры. Одним из эффективных средств при лечении горла является полоскание, в том числе содой и солью. Расскажем, как смешивать компоненты и сколько раз нужно применять раствор, чтобы не навредить слизистой.
При первых признаках боли в горле врачи советуют полоскать его теплой водой и пить как можно больше жидкости. В Сети можно найти массу рецептов составов, приятных и не очень на вкус. Самый, пожалуй, популярный раствор для полоскания горла содержит соль, соду или оба ингредиента одновременно. Узнали, действительно ли он помогает и насколько безопасно его использовать.
Зачем полоскать горло при боли
В холодное время года распространенность простудных заболеваний возрастает в разы. Но боль в горле может появиться вне зависимости от сезона, к примеру, летом из-за резкого перепада температур при работающих кондиционерах и обострения хронических заболеваний. И каждый раз, перед тем как начинать лечение, нужно обращаться к специалистам. Дело в том, что не только медикаментозная терапия, но и кажущиеся безобидными народные средства могут вызывать аллергию и осложнения. Прежде чем разобраться, можно ли полоскать горло содой и солью, выясним, для чего вообще применять этот метод.
Спутниками острого или хронического тонзиллита являются пробки и белый налет на миндалинах. Из-за него повышается температура, возникает тянущая боль и сильная слабость. Физически на них воздействовать самой нельзя - можно травмировать нежную ткань. Допустимо орошение небных миндалин. Оно снимает раздражение и обеззараживает слизистую оболочку. Дезинфекция позволяет уменьшить интенсивность боли и воспаления. Периодическое полоскание горла содой, солью и другими проверенными составами при ангине вымывает вредоносные бактерии, ускоряя процесс выздоровления.
К слову, орошение является эффективным, если речь идет о вирусных и бактериальных заболеваниях. И даже тогда полоскание не должно становиться единственным способом борьбы с болезнью, а лишь вспомогательным - для облегчения состояния и устранения симптомов. Но порой боль сигнализирует о других недугах - проблемах с пищеварительным трактом, перенапряжении мышечной ткани, кандидозе, травме, онкологии. Не во всех перечисленных случаях полоскание горла содой и солью уместно. Вероятность такого развития событий должна стать очередным аргументом для обращения к врачу.
Что дает полоскание горла солью и содой
Старый и проверенный метод снятия отека слизистой оболочки рта работает на ранних стадиях заболевания. Его цель - механическая очистка глотки и миндалин от патогенных микроорганизмов, гноя, отмерших клеток эпителия и слизи. Полоскание горла содой и солью помогает при обнаружении первых признаков следующих болезней:
- воспаление небных миндалин
- ангина
- ларингит
- фарингит
- тонзиллит
- синусит
Польза полоскания горла солью и содой
Начнем с того, что пищевая сода - прекрасный антисептик и противовоспалительное средство. А соль притягивает лишнюю жидкость из тканей ротоглотки, уменьшая отек и боль. Можно приготовить раствор для полоскания горла, в котором будут не только соль и сода, но и йод. Он обладает выраженными противомикробными свойствами. Так в чем же плюсы использования такой смеси.
- Действует состав практически сразу после применения, если соблюдать интервалы между процедурами, о которых мы скажем ниже.
- Устраняет першение, красноту, отечность на слизистых, болевые ощущения.
- Дезинфицирует полость рта, поскольку создаваемая щелочная среда губительна для бактерий.
- Отхаркивание улучшается благодаря активному разжижению мокроты.
- Состав контактирует непосредственно с очагом воспаления, равномерно распределяясь в тканях глотки и практически не оказывая токсическое действие на организм.
- Соду и соль можно найти практически в любом доме, как и йод, и стоят они недорого. А риск развития устойчивости микробов к этим компонентам очень низок.
Вред полоскания содой и солью
Во всем нужно знать меру и помнить о возможных противопоказаниях. Даже столь безобидные продукты могут навредить при неправильном подходе. Далеко не все соблюдают режим и пропорции, когда практикуют полоскание горла с содой, солью и йодом.
- Сода оказывает подсушивающее действие, что может плохо отразиться на состоянии слизистых оболочек.
- Концентрация соли свыше десяти процентов способна повредить слизистую, особенно если кристаллы не растворились. Они провоцируют саднение в горле и царапают эпителий.
- Полоскание горла содой и солью детям должно проходить со строгим соблюдением пропорции и под присмотром взрослых. Ребенок должен уметь сплевывать жидкость и держать ее во рту не проглатывая. Соленый раствор плохо влияет на желудок.
- При сильной, едва переносимой боли применять метод не стоит. Мышцы шеи и глотки сокращаются, и от этого становится еще больнее. Лучше просто набирать раствор в рот, держать полминуты и сплевывать.
- Нельзя сказать, что полоскание горла содой и солью причинит вред при беременности. Но все зависит от самочувствия женщины. Из-за смеси может возникнуть отрыжка, сработать рвотный рефлекс и так далее. Поэтому лучше дополнительно проконсультироваться с врачом насчет лечения, будучи в положении.
Безопасно ли полоскание горла содой и солью
По словам доктора медицины, профессора Томаса Миллера, в целом раствор ускоряет процесс избавления от недуга, облегчая его течение. Но злоупотреблять данным способом нельзя: при появлении тошноты и повышении артериального давления нужно прекратить процедуры.
Нельзя забывать, что сода оказывает подсушивающее действие, так что действовать по принципу "сыпь да побольше" не стоит. При чрезмерном орошении она разрыхляет слизистую оболочку, ее передозировка может вызывать ожог полости рта. Поэтому важно знать, сколько соли и соды нужно использовать для полоскания горла. В каких случаях метод не работает и может быть опасным:
- Запущенная болезнь, когда дело дошло до хрипов, свиста, отека гортани, затрудненного дыхания и так далее.
- Туберкулез, болезни почек, язва желудка или кишечника, заболевания сердечно-сосудистой системы служат противопоказанием для полоскания содой и солью.
- При повышенной температуре тела и индивидуальной непереносимости от данного способа лучше отказаться.
- Ранки и язвы во рту могут воспалиться сильнее, а слизистая получить сильное раздражение, если полоскать содой и солью.
Пропорции для полоскания содой и солью
Существуют рецепты, в которых задействованы яйца, молоко, мед и травы. Многие ингредиенты способны вызывать аллергию, поэтому использовать их необходимо очень осторожно. Во избежание ненужных проблем приведем пропорции для полоскания горла исключительно содой, солью и йодом взрослому человеку.
В стакан горячей воды (250 мл) добавить пол чайной ложки соли, лучше морской, и хорошо помешать до полного растворения.
В стакане горячей воды (250 мл) развести чайную ложку соды.
Часто полоскание горла выполняют сразу тремя ингредиентами - содой, солью и йодом, и мы подскажем рецепт. В 250 мл воды нужно смешать чайную ложку соли, половину чайной ложки соды и каплю йода. Хорошо растворить.
Если говорить про пропорции для полоскания горла содой и солью детям, то объем компонентов уменьшается вдвое. От йода лучше отказаться - он способен вызывать ожог нежной слизистой ротовой полости ребенка.
Как правильно полоскать горло солью и содой
Нужно выполнять процедуру минимум каждые два часа, можно сократить интервал до одного часа. Каждый раз она должна длиться около 5 минут. Данный режим актуален на начальном этапе, чтобы не разболеться. Отзывы специалистов говорят о том, что полоскание горла содой и солью не имеет эффективности, если делать это менее трех раз в день. Расскажем, какие еще правила следует соблюдать:
- Полоскать горло нужно после еды, чтобы состав подольше "работал" во рту. Глотать его не стоит. После этого час не надо есть и пить.
- Для приготовления смеси брать лишь кипяченую воду температурой не ниже 37 градусов.
- Очередное полоскание - новый раствор. Его нельзя хранить в холодильнике или при комнатной температуре. Если для полоскания горла в ход идет лишь вода, сода или соль, состав готовится очень быстро. Нет нужды его оставлять.
- При полоскании следует набирать в рот немного жидкости - объем равен обычному глотку. Чтобы она равномерно распределилась по миндалинам, лучше запрокинуть голову и произносить протяжное "ы".
- Во избежание сухости слизистой можно пить в течение дня теплое молоко с добавлением сливочного масла. Оно размягчает горло.
Если не появился дискомфорт, заметно улучшение самочувствие, терапию следует продолжать в течение пяти дней.
Народные средства для полоскания горла
Все, что когда-то наши бабушки собирали на рассвете в поле и потом заботливо сушили на печи, сегодня можно найти в аптеке. При отсутствии противопоказаний для полоскания горла можно применять не только состав с содой и солью, но и травяные настои. Самыми популярными травами являются шалфей, ромашка, календула, эвкалипт, кора дуба.
Чтобы приготовить отвар, нужно заварить один или несколько видов трав в горячей воде в пропорциях, указанных на упаковке. Обычно для настаивания нужно от 30 минут до часа. Затем его процеживают и слегка подогревают перед самой процедурой. Рецепт для полоскания горла соблюсти просто, но, как и в случае с содой и солью, важно соблюдать пропорции. Приведем несколько других вариантов:
- Литром кипятка залить 100 граммов прополиса, дать постоять сутки и затем положить три чайных ложки меда. Прополис останавливает рост бактерий и микробов, стимулирует восстановление поврежденных тканей. Мед обволакивает слизистую горла и укрепляет иммунитет. Не применять состав при повышенной чувствительности к компонентам.
- Выжать один лимон в стакан теплой воды. Фрукт имеет антибактериальные свойства, помогая очистить и продезинфицировать горло. Использовать с осторожностью, чтобы не вызывать раздражение слизистой.
- В 150 мл теплой воды добавить 15 мл перекиси водорода, обладающей дезинфицирующим действием.
Медицинские препараты для полоскания горла
Медикаментозная терапия упрощает нам жизнь. Лекарства, как правило, не нужно готовить, максимум - развести в воде. Остается лишь следовать предписаниям врача и инструкции. Несмотря на то, что многие препараты продаются без рецепта, нужно всегда помнить о побочных эффектах и советоваться перед применением с врачом. Чем еще можно полоскать горло при боли:
- Фурацилин является недорогим противомикробным средством. Обычно одну таблетку разводят на 100 мл воды. Полоскать надо не менее пяти раз в день.
- Хлоргекседин обеззараживает обрабатываемую область. Его желательно применять три-четыре раза в сутки.
- Бензилдиметил аммоний хлорид моногидрат - это антисептическое средство, оказывает противовирусное и бактерицидное действие.
- Гексэтидин обладает противомикробным и обезболивающим эффектом, который длится до 10 часов после однократного применения. Но обычно препараты на его основе содержат спирт - это нужно учесть.
При использовании лекарств важно соблюдать рекомендации врача и дозировку. В стремлении поскорее выздороветь многие выполняют полоскание и орошение горла чаще, чем это допустимо. Так можно пересушить слизистые оболочки и усугубить ситуацию. В любом случае данный метод является лишь частью общей схемы лечения, согласованной со специалистом.