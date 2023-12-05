Что нужно знать о похудении на авокадо

Когда ты решаешь похудеть, всегда начинаешь с рациона. Но мало определиться с дефицитом калорий, научиться контролировать размер порций и освоить приемы приготовления здоровых блюд - важно разобраться, какие продукты отныне твои друзья, а каким - запрещен вход в список покупок. Авокадо часто считают типичным ЗОЖ-продуктом, но как быть с его зашкаливающей калорийностью? Разбираемся, стоит ли включать авокадо в диету.

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Помогает ли авокадо похудеть

Что ж, не будем откладывать хорошие новости: терапевт и диетолог Лора Бурак уверена, что авокадо стоит включить в меню всем, кто придерживается здоровой диеты для похудения и оздоровления. Она объясняет этот факт с диетологической точки зрения: этот плод содержит полезные жиры (омега-3) и в то же время - клетчатки. Эта мощная комбинация стабилизирует уровень сахара в крови, замедляет пищеварение и предотвращает нездоровую тягу к еде, особенно вредной. Съев половинку сырого авокадо или блюдо с ним, ты не столкнешься со всплеском инсулина - и не побежишь искать быстрый углевод.

"Спокойно добавляй авокадо в свой рацион один или два раза в день, - говорит Бурак. - Это застрахует тебя от приступов голода, незапланированных перекусов и высококалорийных ужинов, которые часто оказываются побочным эффектом слишком умеренного питания в течение дня".

Существует около 100 сортов авокадо, различающихся размером, формой, цветом и толщиной кожицы, весом косточки. Один из самых популярных в России сортов - авокадо Хаас, округлое, с темной кожицей. Среди сортов с яркой зеленой шкуркой популярны этингер и фуэрте. Как выбрать авокадо К сожалению, цвет кожицы авокадо не дает представления о его спелости, поэтому при выборе нужно ориентироваться на ощущения и ощупывать выбранный экземпляр в районе плодоножки. Чем жестче эта область - тем "зеленее" авокадо. Если ты не планируешь тут же съесть свой авокадо, то лучше лучше покупать его недозревшим и "доводить до готовности" дома, завернув в бумажный пакет (чтобы дозрело быстрее - можно положить в пакет банан или яблоко, выделяемый ими этилен ускорит процесс). А вот перезревший авокадо не исправить - его мякоть темнеет, распадается, приобретает неприятный запах и вкус. Калории и состав авокадо Авокадо среднего размера содержит около 20-25 г полезных жиров и где-то 300 ккал. В половине авокадо: 150 ккал, 12 г углеводов, в том числе 5 г клетчатки, 20 мг магния, 6 мг витамина С, 1 г белка и 0,2 мг витамина В6. Также в авокадо есть витамин Е, рибофлавин, лютеин, фолиевая кислота, калий. Как видишь, состав авокадо делает его очень полезным продуктом не только для кожи и волос, но и для сердца и пищеварения. Авокадная диета для похудения популярна у любителей быстрых жестких диет. Мы не рекомендуем ее использовать, потому что выступаем за сбалансированное питание. Но для информации сообщаем, что такая диета рассчитана на три дня, в течение которых предписывается каждые 4 часа съедать один плод авокадо (ограничив общее количество пятью авокадо в день). Также можно без ограничений пить воду. Судя по отзывам адептов, на авокадной диете можно сбросить 3-4 кг. Как правильно есть авокадо, чтобы сбросить вес Авокадо сочетается практически с любыми блюдами - пара ломтиков пойдет только на пользу бутерброду или салату. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов авокадо улучшает настроение. Также авокадо - отличная база для соусов, в том числе вегетарианских, и компонент смузи и коктейлей, превращающий их в более сытную и богатую микроэлементами закуску. Не стоит добавлять авокадо в термически обрабатываемую пищу - нагревание лишает его характерного вкуса и в общем-то большинства полезных свойств. Поэтому суп из авокадо или пирог из авокадо - нонсенс. Читай также: Ну и, конечно, не нужно объедаться авокадо - такой подход не принесет успеха никогда, даже если речь о самом полезном в мире продукте. И стоит учесть, что из-за высокого содержания клетчатки и жиров авокадо может ощутимо слабить. Рецепты с авокадо Одно из самых популярных и простых рецептов - тост с авокадо. Чтобы приготовить его, просто разомни половинку спелого авокадо в пюре, добавь соль и молотый черный перец - и намажь пасту на тост. Чтобы приготовить десерт из авокадо - мороженое - взбей в блендере авокадо без шкурки и косточки, стаканчик греческого йогурта, 50 мл жирных сливок, сок половинки лайма и столовую ложку сиропа агавы, переложи смесь в контейнер - и заморозь. Для популярного мексиканского салата гуакамоле сделай пюре из двух авокадо и добавь нарезанный кубиком помидор, нашинкованную половинку перца чили без косточек, мелко нарезанную небольшую луковицу, 1/4 нашинкованного пучка кинзы, оливковое масло, соль и 2 ст л сока лайма или лимона. Перемешай и ешь с кукурузными чипсами начос!

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