17 декабря 2023

17 декабря 2023 17:38

Названы вредные для мозга ежедневные привычки

Нейробиолог Эмили Макдональд перечислила три ежедневные вредные привычки, которые мешают мозгу продуктивно работать в течение дня и ведут к его раннему старению. Об этом сообщает издание Huffington Post со ссылкой на пост специалистки в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первой разрушительной для мозга привычкой Макдональд назвала манеру проверять телефон сразу после пробуждения. Она объяснила, что, проснувшись, мозг начинает производить альфа-волны, которые помогают общей умственной координации, спокойствию, бдительности и обучению. В этот момент, продолжила нейробиолог, человек особенно восприимчив к любой информации, именно поэтому читать новости или листать ленту соцсетей первым делом после сна не рекомендуется. "Это снижает уровень дофамина на весь день, поэтому мы продолжаем проверять наши телефоны снова и снова", - рассказала Макдональд.

По причине восприимчивости мозга по утрам нейробиолог посоветовала воздержаться в это время от самокритики и сравнения себя с другими. По ее мнению, негативные мысли в первые минуты после пробуждения быстро усваиваются и потом многократно воспроизводятся в течение дня, влияя на настроение и поступки.

Третья вредная для мозга привычка, по мнению Макдональд, - это любовь к фастфуду и другим продуктам с высокой степенью переработки. Специалистка заявила, что подобное питание ускоряет старение мозга и снижает когнитивные способности в целом.

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