Можно ли пить кофе, когда болеешь

Теплые напитки считаются хорошим подспорьем в борьбе с симптомами респираторных заболеваний, будь то обычная простуда или грипп. Но что насчет кофе?

Теплое питье помогает при насморке и может облегчить боль в горе. Вдобавок, согласись, чашка с поднимающимся над ней паром успокаивает - держать ее приятно.

Однако если ты относишься к числу любителей кофе, на время болезни есть смысл сделать паузу и не налегать на любимый напиток - вот почему.

Кофе мешает уснуть

Кофеин - стимулятор, который блокирует ощущение усталости и благодаря этому отгоняет сонливость. Скорее всего, он не окажет никакого влияния на клиническое течение ОРВИ, однако из-за своей природы кофе может вредить лечению именно из-за того, что нарушает сон. Отдых крайне важен при борьбе с вирусной инфекцией, телу нужна возможность восстановиться. Поэтому во время болезни воздерживаться стоит не только от кофе, но и от энергетических напитков. Они вообще-то не очень полезны и для здоровых людей.

Кофе приводит к обезвоживанию

"Кофе обезвоживает организм и имеет легкий мочегонный эффект, - напоминает врач-диетолог Дэниел Монти. - "Но это касается не всех: исследования показывают что люди, которые регулярно пьют умеренное количество кофе, не страдают от обезвоживания из-за этого напитка. Но у тех, кто не привык к кофеину, эффект будет выраженным".

Так что, если ты обычно не пьешь кофе, не стоит начинать делать это, пока лечишься от простуды или гриппа. Но очень важно пить воду во время болезни.

Но даже если ты обычно пьешь много кофе, воздержись от его употребления, страдая от диареи или рвоты. Ведь...

Кофе может вызвать расстройство желудка

Кофе - сильный лаксатив (говоря проще - имеет слабительный эффект). А некоторые из инфекций могут вызвать симптомы со стороны ЖКТ. Так что если ты болеешь и ощущаешь, что в животе что-то не в порядке, пропусти свою утреннюю чашку кофе.