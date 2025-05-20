Врач предупредил об опасности весеннего обострения астмы

Весна - время пробуждения природы, но для больных астмой это еще и непростое испытание. Именно в этот сезон аллергический ринит и бронхиальная астма обостряются у многих пациентов из-за активного цветения растений. Почему это происходит и как можно минимизировать риски, "Газете.Ru" рассказал Павел Бережанский, эксперт телеканала "Доктор", врач-педиатр, пульмонолог, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, д.м.н, передает Day.Az.

"Астма - это хроническое аллергическое заболевание, - объясняет врач. - Если мы говорим про бронхиальную астму, то чаще всего триггерами ее являются аллергены. Весна - это сезон цветения растений, таких как береза, ольха, лещина. Их пыльца становится причиной обострений у многих пациентов".

Кроме того, весна - это период, когда тает снег и в воздух поднимаются частицы грязи, грибков и реагентов, использованных зимой. Все это также может способствовать ухудшению состояния и раздражать дыхательные пути.

У большинства астматиков заболевание развивается постепенно, начиная с других аллергических проявлений.

"Более 70-80% пациентов-астматиков проходят через так называемый атопический марш, - отмечает эксперт. - Сначала у детей возникает атопический дерматит, затем аллергический ринит, и следующим этапом становится бронхиальная астма".

Если у вас или вашего ребенка уже есть аллергический ринит, риск развития астмы возрастает. 70% пациентов с аллергическим ринитом в итоге сталкиваются с бронхиальной астмой.

Бережанский выделяет несколько важных правил, которые помогут астматикам снизить риск обострения в весенний период.

"Самый простой способ избежать обострений - не пересекаться с аллергеном, - говорит врач. - Например, в сезон цветения лучше избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, когда пыльца активно перемещается в воздухе. Лучше всего гулять после дождя".

Второй совет - промывайте нос и чаще пейте воду.

"Аллергены оседают на слизистой носа и в дыхательных путях. После прогулки важно промыть нос изотоническими растворами, а также пить больше воды, чтобы смывать аллергены", - советует пульмонолог.

Третий - используйте защитные средства.

"Очки, маски и даже специальные назальные фильтры помогут снизить контакт с пыльцой. Также существуют препараты на основе целлюлозы, которые создают защитную пленку на слизистой носа", - добавляет врач.

Четвертый - следите за чистотой дома.

"После улицы снимайте верхнюю одежду в коридоре, мойте руки и лицо, а также обязательно смывайте пыльцу с волос, чтобы не переносить ее на подушку. Если дома есть собака, то после прогулки ее следует полностью помыть, а не только лапы", - рекомендует Бережанский.

Весной, помимо цветения, обострение астмы могут спровоцировать инфекции.

"Любая инфекция - это триггер, который запускает обострение бронхиальной астмы, - отмечает эксперт. - В этом сезоне мы сталкиваемся с микст-инфекциями, когда у одного человека одновременно встречаются вирусы, бактерии и простейшие. Это серьезно нагружает организм".

Для защиты от инфекций врач рекомендует вакцинацию: "Вакцинация от пневмококковой инфекции, гемофильной палочки и гриппа помогает снизить риск осложнений и обострений".

Здоровье легких и бронхов напрямую связано с питанием и отсутствием дефицитов витаминов.

"В нашей стране у 84% населения наблюдается недостаток витамина D, - рассказывает Бережанский. - Этот витамин важен для иммунной системы, и его дефицит может ослабить организм".

Кроме витамина D, важны железо и йод.

"Эти дефициты часто встречаются в нашей стране, и их нельзя полностью компенсировать только питанием - необходим их дополнительный прием", - подчеркнул врач.

К сожалению, аллергия - это на всю жизнь.

"Если в организме выработались специфические иммуноглобулины, они останутся навсегда, - объясняет Павел Бережанский. - Но аллергию можно ввести в ремиссию, минимизируя контакт с аллергенами и соблюдая рекомендации врача".