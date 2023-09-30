5 лучших видов фитнеса для тех, кому за 50: мнение тренеров

Однако не все виды фитнеса одинаково полезны - вот какие будут самыми лучшими для тех, кто разменял шестой десяток лет.

Гребля

Хочешь знать, чем эта кардиотренировка выгодно отличается от, например, велопрогулки? Всё дело в том, что гребля не только улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, но и помогает сохранить силу хвата. По данным исследованиям 2019 года, результаты которого были опубликованы журнале Clinical Interventions in Aging, именно этот показатель является одним из ключевых индикаторов здоровья - он связан даже с когнитивными функциями человека.

Аквааэробика

Как объясняет физиотерапевт Тайлер Лоу, аквааэробика не зря считается полезным способов повысить пульс. "Аквафитнес снижает нагрузку на суставы, а сопротивление воды позволяет развить мышечную силу и укрепить сердечно-сосудистую систему без побочных эффектов", - говорит Лоу. К тому же во время занятий в бассейне меньше риск упасть, что делает аквааэробику отличным выбором для людей любого возраста, у которых есть проблемы с балансом и координацией.

Силовые тренировки

Все знают, что силовые тренировки - один из лучших способов увеличить размер и силу мускулов. Именно поэтому упражнения с весами - мастхэв для женщин старше 50 лет, ведь в этом возрасте мы начинаем терять мышечную массу.

Ходьба

Заниматься ходьбой очень просто - тебе не нужно ни оборудование, ни специальное снаряжение. При этом всего 40 минут в день - 3867 шагов - достаточно, чтобы в два с половиной раза снизить риска смертности от всех причин. Как объясняет Лоу, обычная прогулка улучшает здоровье сердца и координацию, а также помогает сохранить подвижность, не перегружая суставы. К тому же гулять компанией - это весело!

Аэробика на стуле

Болят колени или спина? Думаешь, что активный фитнес больше не для тебя? Ничего подобного - даже аэробику переделали так, что она подходит людям, которые, например, получили травму и не могут так лихо запрыгивать на степ, как раньше. "Аэробика на стуле позволяет тренировать всё тело, при этом не подвергая его опасности и не нагружая суставы", - объясняет тренер и владелица магазина спортивного оборудования и питания Дениз Эфе.

thevoicemag.ru