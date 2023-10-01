Как правильно питаться осенью

В период перепада температур и отсутствия солнца важно сбалансировано питаться и следить за количеством потребляемых БЖУ - белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов, поскольку осень - это пора сезонных заболеваний. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга.

"Стоит обратить внимание на сезонные продукты, в которых содержится много микронутриентов. Помидоры и огурцы можно заменить тыквой, которая богата клетчаткой, витаминами C, A, фолиевой кислотой и калием. Или кабачками, в них содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамины A и E, железо, магний и цинк. Также преимущество кабачков заключается в том, что вне зависимости от сорта этот овощ низкокалорийный", - объяснила эксперт.

Разнообразить свое питание можно при помощи сезонных блюд, например, рагу и супов пюре, они отлично подходят для осени. Овощной суп содержит много полезных витаминов, а нежирный куриный бульон можно даже тем, кто худеет.

"Если говорить про напитки, полезной альтернативой кофе могут стать травяные чаи. В них содержатся витамины, полифенолы, антиоксиданты, способные поддержать иммунитет в период холодов. Или, как вариант, можно просто добавлять в чай лимон, ягоды шиповника или облепиху. Дополнительная доза витамина С, которая в них содержится, поможет укрепить иммунитет", - рекомендовала она.

А вот потребление сахара лучше сократить, отметила диетолог.

"Сахар - высококалорийный продукт, чрезмерное употребление которого может привести к набору лишнего веса, а он - к новым проблемам: замедлению метаболизма, снижению чувствительности клеток к инсулину и, в конечном итоге, диабету 2-го типа. Потребляя сахар в большом количестве, мы можем нарушить работу нашей иммунной системы, и в таком состоянии противостоять вирусам в период сезонных заболеваний будет сложнее", - резюмировала эксперт.