Фитнес-эксперт назвала идеальные виды спорта для занятий на улице осенью

Фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала идеальные виды спорта для тренировок на улице осенью. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

Специалист посоветовала заняться бегом, пешим туризмом, велоспортом и скандинавской ходьбой. Бутова отметила, что эти виды активности идеально подойдут для тренировок осенью, поскольку после спада летней жары снижается риск внезапного ухудшения самочувствия при нагрузках.

Тренер также порекомендовала попробовать настольный теннис. "Настольный теннис несет в себе соревновательный дух и аэробную нагрузку. Еще он позволяет улучшить координацию, зрительную реакцию и, конечно, сжигать калории", - пояснила она.