24 сентября 2023

24 сентября 2023 17:00

3 способа оставаться молодой: советы эксперта по биологическому старению

Морган Левин появилась на свет, когда ее отцу исполнилось 50 лет. Девочка постоянно волновалась, что папа заболеет или умрет - не удивительно, что она изучала всю информацию о влиянии возраста на здоровье, которую только находила.

Когда Морган училась в колледже, она узнала, что есть область науки, которая занимается вопросами биологического старения, и конечно же, решила, что ее будущее будет связано с ней. Диссертацию Левин писала о том, как ученые оценивают возраст не хронологически, а по химическим изменениям, которые происходят в ДНК. 

"Человеку может быть 50 лет, однако его биологический профиль при этом будет выглядеть иначе - например, на 45 лет или на 55. За годы работы я обнаружила, какие изменения в жизни помогают замедлить старения, и вот какие советы я могу дать", - говорит Морган.

Будь физически активна

Физкультура играет большую роль в сохранении молодости. Важно сочетать разные типы нагрузок: аэробные нужны для того, чтобы организм увеличивал до максимального уровня потребление кислорода, а силовые позволяют предотвратить развитие остеопороз, которым нередко страдают женщины, и саркопении - возрастной атрофии мышц.

Высыпайся

Хороший сон измеряется не только количеством часов - важно, чтобы ты глубоко спала и не просыпалась ночью слишком часто. По словам Морган, ученые до сих пор точно не знают, почему качественный сон замедляет биологическое старение, однако множество исследований говорят о том, что чем лучше мы спим, тем позже сталкиваемся с возрастными изменениями и мозга, и тела.

Мысли позитивно

Уже давно известно, что стресс, тревога и депрессия могут влиять на физическое здоровье. Однако, объясняет Морган, важна не только ситуация, в которую мы попадаем, но и то, как мы ее оцениваем. "Одна из моих коллег изучает влияние мышления на старение. Она выяснила, что те, кто не считает старость чем-то негативным, в целом более здоровы", - рассказывает Левин.

И, наконец, помни, что воспользоваться советами Левин можно в любом возрасте. "Никогда не поздно уменьшить свой биологический возраст при помощи здоровых привычек - когда бы вы не начали их вырабатывать, это принесет пользу", - говорит Морган.

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