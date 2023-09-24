3 способа оставаться молодой: советы эксперта по биологическому старению

Морган Левин появилась на свет, когда ее отцу исполнилось 50 лет. Девочка постоянно волновалась, что папа заболеет или умрет - не удивительно, что она изучала всю информацию о влиянии возраста на здоровье, которую только находила.

Когда Морган училась в колледже, она узнала, что есть область науки, которая занимается вопросами биологического старения, и конечно же, решила, что ее будущее будет связано с ней. Диссертацию Левин писала о том, как ученые оценивают возраст не хронологически, а по химическим изменениям, которые происходят в ДНК.

"Человеку может быть 50 лет, однако его биологический профиль при этом будет выглядеть иначе - например, на 45 лет или на 55. За годы работы я обнаружила, какие изменения в жизни помогают замедлить старения, и вот какие советы я могу дать", - говорит Морган.

Будь физически активна

Физкультура играет большую роль в сохранении молодости. Важно сочетать разные типы нагрузок: аэробные нужны для того, чтобы организм увеличивал до максимального уровня потребление кислорода, а силовые позволяют предотвратить развитие остеопороз, которым нередко страдают женщины, и саркопении - возрастной атрофии мышц.

Высыпайся

Хороший сон измеряется не только количеством часов - важно, чтобы ты глубоко спала и не просыпалась ночью слишком часто. По словам Морган, ученые до сих пор точно не знают, почему качественный сон замедляет биологическое старение, однако множество исследований говорят о том, что чем лучше мы спим, тем позже сталкиваемся с возрастными изменениями и мозга, и тела.