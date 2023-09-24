24 сентября 2023

24 сентября 2023 09:20

Перечислены действенные способы предотвратить выпадение волос

Основатель клиники Bade Бурак Эрсой перечислил действенные способы, которые помогают предотвратить выпадение волос. Соответствующий материал публикует Еxpress.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт рассказал, что в холодное время года сухой воздух приводит к повреждению и ломкости прядей. По его словам, сбалансированная диета с употреблением необходимого количества витаминов и минералов позволит минимизировать этот процесс.

Помимо этого, специалист посоветовал использовать шампунь, в составе которого находится гвоздика, обладающая противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Эрсой объяснил, что растение способствует очищению кожи головы. "Это особенно актуально для тех, кто страдает от сухой, зудящей кожи головы или жирных волос", - уточнил он.

"Дефицит железа является одной из наиболее распространенных причин потери волос, и вы можете проверить это у врача.
Есть и другие причины, такие как нехватка витамина D, цинка и многих других элементов, поэтому убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, включая яйца и жирную рыбу. Наконец, упражнения, осознанное дыхание и лекарства могут помочь естественным образом снизить уровень стресса, способствуя росту более здоровых волос", - сказал Бурак Эрсой.

Среди прочего, мужчина отметил важность постоянных физических нагрузок, методов релаксации и домашнего ухода. Кроме того, собеседник издания порекомендовал надевать головные уборы и наносить увлажняющие средства для волос.


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