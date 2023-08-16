Не только сахар: 5 продуктов, которые вызывают кариес

Принято считать, что проблемы с зубами возникают из-за сладостей, ведь сахар провоцирует рост болезнетворных бактерий. Однако другие продукты так же влияют на развитие кариеса - особенно, если ты слишком часто их ешь и не чистишь зубы после этого.

Кариес - это всегда неприятно. Тем более, если учесть, что в большинстве случаев его можно избежать: если часто чистить зубы или полоскать рот и есть меньше продуктов, способствующих развитию патогенной среды в полости рта.

Считается, что главным провокатором развития кариеса является сахар. И хотя это действительно так, не стоит забывать о других категориях продуктов, которые так же оказывают серьезное влияние на здоровье зубов.

Соленые снеки

Как и сахар, чрезмерное употребление соли влияет на здоровье эмали. Особенно, если эта соль содержится в хрустящих снеках, которые не несут ничего полезного для организма.

Кстати, есть мнение, что соль благотворно влияет на кариес, и можно чистить зубы с добавлением соли на щетку. Делать это крайне опасно: ведь соль - жесткий абразив, и вместо укрепления она может усилить разрушение зубной эмали.

Кофе

Куда же без него! Что важно, сам кофе не вредит здоровью рта. Но если ты пьешь слишком горячий напиток и добавляешь в него сахар или молоко, так провоцируется развитие микроповреждений зубной эмали.

Цитрусы

В апельсинах, лимонах и других цитрусовых содержится очень много кислот. Это может ослаблять защитные свойства эмали и служить причиной образования кариеса.

Сухофрукты

Вязкая еда - благотворная среда для развития болезнетворных бактерий. Именно поэтому после перекуса сухофруктами следует хотя бы тщательно прополоскать рот. Иногда их частички сложно удалить без зубной щетки!

Белый хлеб

Еще один представитель из категории "липких" продуктов. В хлебе и выпечке содержится очень много крахмала, поэтому при пережевывании его мелкие частицы прилипают к зубам - причем в крайне труднодоступных местах. Лучше отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. И, конечно же, не забывать о своевременной гигиене ротовой полости.

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