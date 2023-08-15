15 августа 2023

15 августа 2023 09:20

В какой одежде нельзя тренироваться, если тебе за 50: мнение экспертов

Выбрать вещи для тренировок сложно, ведь им предстоит решить одновременно три задачи.

Во-первых, они должны быть удобными и позволяющими делать даже самые сложные и затейливые движения, не задираясь и не мешая тебе. Во-вторых, спортивная форма должна быть красивой и хорошо сидящей - ведь с фитнес-центре мы особенно нуждаемся в уверенности в себе.

И, наконец, одежда должна быть безопасной - вот какая, по мнению экспертов, не соответствует этому требованию.

Слишком обтягивающая

Как объясняет тренер Рэйчел Макферсон, с возрастом кровообращение может ухудшаться, и потому так важно следить за тем, чтобы вещи не пережимали тело, усугубляя проблему. Так что, если соберешься в магазин за новыми леггинсами, попробуй несколько раз присесть во время примерки, чтобы убедиться в правильном выборе размера.

Слишком свободная

Многие женщины, отправляясь в спортзал, не хотят демонстрировать свое тело. Однако, считает Рэйчел, не стоит выбирать вещи слишком большого размера - это помешает тренеру или тебе самой оценить правильность выполнения упражнений. К тому же мешковатая футболка может зацепиться за тренажеры и порваться, а такие неприятные мелочи легко могут выбить из колеи и испортить тренировку.

Из чистого хлопка

Не случайно спортивная одежда продается в специальных магазинах - она сделана так, чтобы отводить пот от твоего тела. Хлопок, наоборот, легко впитывает влагу и долго сохнет, а если ты будешь тренироваться в мокрой одежде под кондиционерами, то можешь простудиться.

Обувь без поддержки стопы

Видела в своем зале мужчин, которые приходят на тренировку в шлепанцах? Никогда так не делай! И кеды тоже надевать не стоит - для тренировок тебе нужны качественные кроссовки с поддержкой стопы. "Обувь с хорошей амортизацией и качественным супинатором помогает снизить нагрузку на суставы", - объясняет тренер Бишну Пада Дас. А это, как ты понимаешь, после 50 лет очень важно: чем больше ты заботишься о своих суставах, тем дольше они тебе прослужат.

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