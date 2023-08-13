14 августа 2023

13 августа 2023 18:45

Природные дезодоранты: 5 продуктов, которые нужно есть, чтобы избавиться от запаха пота

Когда подмышки начинают сильно потеть, а запах становится более резким, чем обычно, эксперты советуют не только сменить дезодорант и чаще удалять волосы, но и внести корректировки в рацион. Продукты из этой подборки обладают антисептическим эффектом, а также улучшают обменные процессы, что благотворно сказывается на ситуации с потоотделением.

Острая еда, алкоголь, кофеин и продукты с добавлением некоторых химических компонентов (вроде глутамата натрия) могут усилить потоотделение и неприятный запах подмышек. Но есть и другие виды пищи, которые наоборот стабилизируют обменные процессы и помогают решить деликатную проблему.

Цитрусы

Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые часто входят в составы натуральных дезодорантов, так как кислоты, содержащиеся в этой категории фруктов, помогают усвоению белковой еды, сокращают количество токсинов и других продуктов метаболизма. 

Яблоки

Наравне с цитрусами зеленые яблоки тоже богаты кислотами, способствующими лучшему расщеплению белков. А еще яблоки увеличивают выработку феромонов в организме - соединений, отвечающих за привлекательность нашего запаха.

Зелень

Шпинат, руккола, петрушка, сельдерей, укроп и другие виды зелени и листовых овощей богаты хлорофиллом, который ученые называют "природным дезодорантом". Хлорофилл помогает сбалансировать щелочный уровень в организме, из-за которого усиливается запах пота и появляется неприятный запах изо рта.

Йогурт

Благодаря содержанию бифидобактерий йогурт и другие кисломолочные продукты помогают наладить обмен веществ и вывести из организма продукты метаболизма, ответственные за появление неприятного запаха. 

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