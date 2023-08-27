27 августа 2023

27 августа 2023 11:12

Перечислены главные правила по уходу за полотенцами

Сотрудница компании по производству сантехники Mira Showers Керри Хейл перечислила главные правила по уходу за полотенцами. Соответствующий комментарий публикует Еxpress.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперт посоветовала сушить изделия на свежем воздухе. "Солнечный свет отбеливает полотенца, делая их более яркими, а ультрафиолетовые лучи устраняют все оставшиеся бактерии", - пояснила она. При этом во время сушки в специальной машине, отметила Хейл, следует использовать теннисные мячи, которые распушат волокна ткани.

Кроме того, собеседница издания уточнила, что хранить полотенца важно исключительно в сухом виде. Помимо этого, она призвала отказаться от кондиционера для белья, поскольку его остатки повреждают материал.

Среди прочего, специалистка порекомендовала не гладить полотенца, а также стирать их перед первым использованием. По ее словам, очищения с помощью белого уксуса станет наиболее эффективным.


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