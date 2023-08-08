8 продуктов, которые ускоряют рост волос: стань Рапунцель!

Итак, ты хочешь иметь крепкие, здоровые и длинные волосы. Тогда тебе понадобиться специальная диета, ведь только продукты для роста волос помогут добиться цели и обзавестись косой до пояса. Но начнем с другого: давай разберемся, какие вещества могут сделать твою шевелюру роскошной.

Витамины для роста волос в продуктах: что искать в составе

На локонах благотворно сказываются следующие витамины:

Витамин B или биотин, без которого невозможна нормальная скорость роста волос.

Витамин D, действие которого пробуждает "спящие" волосяные фолликулы.

Витамин Е, выступающий в качестве антиоксиданта, снижающего интенсивность окислительного стресса и тем самым сохраняющего кожу головы здоровой.

Железо, ведь дефицит этого микроэлемента провоцирует выпадение волос.

Витамин С, необходимый для лучшего усвоения железа.

Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, останавливающие воспаление, провоцирующее алопецию.

Цинк, который улучшает усвоение белка, из которого состоят наши волосы.

Продукты для быстрого роста волос: топ-10 лучших

Теперь перейдем к частности: давай разбираться, какие продукты для роста волос на голове самые лучшие. Мы собрали для тебя список самых эффективных: включив их в рацион, ты сделаешь свои локоны более крепкими и блестящими, а расти они будут быстрее. Итак, вот топ продуктов для роста волос от VOICE!

1. Лосось

Думаешь, какие продукты для роста волос включить в рацион? Начни с лосося! В него входят Омега-3 жирные кислоты, которые ускоряют рост локонов и делают их более плотными. Также в лососе содержатся витамин D, воздействующий на фолликулы, и белок, а ведь наши волосы почти полностью состоят из него. Запомни: ни одна диета для роста волос не обойдется без красной рыбы.

2. Желтый болгарский перец

Если хочешь, чтобы в твоем холодильнике всегда были продукты для роста волос у женщин, обязательно закупись болгарским перцем, который является одним из лучших источником витамина C - в перце его почти в шесть раз больше, чем в апельсине. Кстати, мы Мы не случайно упомянули цвет: именно в желтых перцах больше всего витамина С (341 миллиграмм, а в красных всего 63!), причем в правильной для усвоения форме. Для роста волос это очень важно!

3. Устрицы

Продукты, полезные для роста волос, могут быть весьма изысканными. Немного роскоши никому не повредит! В устрицах много цинка, три штуки в сутки подарят организму 500% от нормы, и в данном случае "передоз" не опасен, наш мудрый обмен веществ будет "складировать" цинк, используя его для ускоренного отращивания волос. Так что если окажешься у моря, где устрицы свежие и не такие дорогие, как в твоем городе, используй эту возможность на полную катушку!

4. Яйца

Некоторые продукты для быстрого роста волос очень банальны - мы привыкли к их постоянному присутствию у нас в рационе. Один из них - это, конечно же, яйца. Они содержат биотин - еще один необходимый компонент для быстрого роста волос. Кстати, обрати внимание: биотин содержится в желтке, а белок, напротив, препятствует его усвоению. Так что белковые омлеты пока подождут.

5. Семечки

Лучшие продукты для роста волос иногда могут быть прекрасным способом не пообедать или позавтракать, а скоротать вечер. Именно такими являются семечки, которые очень часто для нас не столько еда, сколько развлечение. Семена подсолнуха богаты витамином Е - он является прекрасным антиоксидантов, и потому сохранит и кожу головы. и волосы здоровыми. Так что не стесняйся захватить с собой пакетик, когда соберешься смотреть сериал!

6. Батат

Надоел обычный картофель? Замени его бататом. Сладкий картофель содержит витамин E, как и семечки, и станет новым и вкусным гарниром в твоем рационе. Приготовься получить бонус: сладкий картофель включает в свой состав растворимую клетчатку, которая повышает сытость и тем самым позволяет тебе есть меньше. Так что ты можешь не только отрастить длинную косу, но и похудеть. Так что если разбираешься, какие продукты нужно есть для роста волос, обязательно обрати внимание на эти необычные оранжевые клубни.

7. Авокадо

Лучшие продукты для густоты и роста волос - это в том числе авокадо. Эти плоды - настоящее комбо! Они богаты двумя веществами, полезными для шевелюры: витамином Е и незаменимыми жирными кислотами, которые не вырабатываются в нашем организме. К тому же авокадо стимулирует производство коллагена и эластина, улучшающих состояние кожи головы и качество волос. И, наконец, он просто-напросто вкусный и простой в употреблении: просто намажь его мякоть на тост и наслаждайся завтраком!

8. Миндаль

Продукты для роста волос у мужчин и женщин должны быть богаты полезными жирами. Миндаль именно таков! В нем содержится цинк и селен, а именно их и надо искать в продуктах для роста волос. От выпадения эти микроэлементы тоже помогают: вернее, именно их недостаток может приводить к алопеции. Впрочем, если не любишь миндаль, можешь заменить его другими орехами на свой вкус. Выбирать продукты, необходимые для роста волос, можно, ориентируясь на то, что ты любишь!

9. Креветки

Некоторые продукты для роста и укрепления волос, не только полезные, но и очень вкусные. Именно к таким относятся креветки - кто не любил их, сваренных или обжаренных со специями? Не отказывай себе в удовольствии: креветки отлично сказываются на состоянии волос, ведь в 100 граммах содержится 38% суточной нормы витамина D, а кто может остановиться на такой крохотной горсточке?

10. Фасоль

Какие продукты полезны для роста волос, когда речь заходит о бобовых? Прежде всего это фасоль. В ней содержится множество полезных веществ: цинк, железо, биотин и фолиевая кислота. К тому же фасоль недорогая, может быть самостоятельным блюдом или гарниром. И, наконец, ее можно не готовить - достаточно просто открыть банку. Если не любишь фасоль, то можешь заменить ее на соевые бобы - они содержат спермидин, который стимулирует рост волос.

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