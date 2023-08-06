6 августа 2023

6 августа 2023 15:15

Натуральное вещество против рака и старения

Китайские ученые из Шанхайского института обнаружили у рутина свойства против клеточного старения и способность усилить эффективность химиотерапии при борьбе с раком. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Aging Cell.

Рутин - представитель класса флавоноидов, который обладает ангиопротекторным и капилляроукрепляющим действием, а также проявляет антиоксидантные свойства. Вещество чаще всего используется как компонент поливитаминных препаратов, а также как самостоятельный препарат. Источниками промышленного получения рутина являются растения софора японская и гречиха посевная.

Предыдущие исследования показали, что накопление стареющих клеток у пожилых людей связано с увеличением частоты возрастных патологий, которые способствуют ухудшению здоровья. Это открытие механизма старения позволило ученым разрабатывать новые антивозрастные препараты, однако из разработанных вариантов еще нет достаточно безопасных.

В текущей работе специалисты пытались найти природные антивозрастные средства, проведя крупномасштабный скрининг библиотеки природных лекарственных средств. Как оказалось, рутин обладает способностью воздействовать на стареющие клетки, снижая воспаление в них.


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