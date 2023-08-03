3 августа 2023

3 августа 2023 12:30

Эта привычка может спасти жизнь в путешествии: делай это каждый час, как рекомендуют врачи

Эта привычка может спасти жизнь в путешествии: делай это каждый час, как рекомендуют врачи

Автопутешествия это отличная идея для любого времени года. Неважно, в каком составе ты отправляешься - в одиночку, с любимым, с друзьями или всей большой семьей. Обычно мы уделяем время планированию и рассчитываем на то, чтобы добраться из одной точки в другую как можно скорее. Однако с этим поспорили бы, например, кардиологи. Потому что любой врач скажет: самое важное в любой поездке на большое расстояние - предусмотреть большое количество остановок для разминки. 

Молодые или старые, здоровые или страдающие хроническими заболеваниями, все и каждый должны выходить из машины и интенсивно двигаться каждые один-два часа. Это правило действует для любой поездки, которая длиннее четырех часов. 

Многочасовое сидение в машине может нарушить кровоток и привести к обезвоживанию, что способствует образованию тромбов. А они опасны для жизни. 

"Езда в автомобиле увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен, - говорит врач-кардиолог Владимир Лахтер.  - Кровь начинает скапливаться в венах голеней и икр, мышцы не сокращаются, кровь не циркулирует свободно". 

По мере того как кровь скапливается в нижних конечностях, тромбоциты слипаются и превращаются в массу, напоминающую желе. 

Когда тромб образуется в вене глубоко внутри тела, это часто вызывает боль и отек в ноге. А когда ты встаешь и начинаешь ходить - мышцы снова сжимаются, что приводит к разрыву тромба, но это не означает, что он ликвидирован и проблема решена. Маленький сгусток пойдет вверх, с естественным направлением кровотока в организме, и может вызвать легочную эмболию или закупорку артерии. 

Главная проблема в том, что тромб может возникнуть у любого человека, вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Но те, кто предрасположен к тромбозу, буквально рискуют жизнью, решая сэкономить время в путешествии и не уделяя внимание разминке. 

Как поддерживать циркуляцию крови, когда ты в дороге

Надевай носки или гольфы с небольшой компрессией

Не пей кофе и алкоголь, но возьми за правило делать несколько глотков воды каждые 15-20 минут

Выходи из машины и свершай короткую прогулку каждый час

Если откладываешь перерыв - двигай ногами прямо в машине:  поочередно поднимай колени к груди или вытягивай ноги, направляя их пальцы к себе (конечно, для водителя эти советы не подходят).

thevoicemag.ru


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