Раскрыты правила питания в жару

Правила питания в жару перечислила в своем Telegram-канале врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Она призвала не заставлять себя есть при сниженном аппетите, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

"Не заставляйте себя есть насильно, если не хочется. Добавляйте в рацион больше свежих овощей и фруктов, летом они особенно доступны", - порекомендовала эксперт.

Комиссарова назвала удачным решением плотно позавтракать с утра, пока еще не стало слишком жарко. Днем допустимо "кусочничать" - есть чаще, но маленькими порциями. В рацион стоит включить птицу, рыбу, бобовые, морепродукты и летние холодные супы. Важно поддерживать водный баланс - для утоления жажды подойдут вода, несладкие морсы или компоты, домашний лимонад, айран и зеленый чай.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали изменить режим в жару. В ведомстве порекомендовали россиянам ограничить физические нагрузки во избежание перегрева.