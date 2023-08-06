6 августа 2023

6 августа 2023 11:11

Раскрыты правила питания в жару

Правила питания в жару перечислила в своем Telegram-канале врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Она призвала не заставлять себя есть при сниженном аппетите, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

"Не заставляйте себя есть насильно, если не хочется. Добавляйте в рацион больше свежих овощей и фруктов, летом они особенно доступны", - порекомендовала эксперт.

Комиссарова назвала удачным решением плотно позавтракать с утра, пока еще не стало слишком жарко. Днем допустимо "кусочничать" - есть чаще, но маленькими порциями. В рацион стоит включить птицу, рыбу, бобовые, морепродукты и летние холодные супы. Важно поддерживать водный баланс - для утоления жажды подойдут вода, несладкие морсы или компоты, домашний лимонад, айран и зеленый чай.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали изменить режим в жару. В ведомстве порекомендовали россиянам ограничить физические нагрузки во избежание перегрева.


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