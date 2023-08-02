2 августа 2023

2 августа 2023 19:10

С чем нельзя есть гречку: 3 продукта, которые убивают полезные свойства крупы

С чем нельзя есть гречку: 3 продукта, которые убивают полезные свойства крупы

Гречка - отличный вариант как для завтрака, так для обеда и ужина. Она подходит и тем, кто худеет, и тем, кто набирает массу. А еще помогает восполнить баланс микроэлементов и предотвратить появление отечности. 

Гречневую крупу можно есть чаще, чем другие виды каш, ведь в ней больше белка и нет глютена. Тем не менее с некоторыми привычными нам всем добавками гречку категорически не стоит сочетать - ведь они сводят всю пользу на "нет". 

Гречка и молоко 

Молоко содержит лактозу, а гречневая крупа - фитиновую кислоту. Оба эти компонента затрудняют процессы пищеварения, а в паре могут вызвать вздутие, боли в животе и другие неприятные ощущения.  

Гречка и яйца 

И хотя многие привыкли добавлять яйца в любое наполнение завтрака, на самом деле белок в составе яиц плохо сочетается с большинством продуктов, затрудняет усвоение аминокислот и может вызывать проблемы с ЖКТ. В дуэте с яйцами гречка тоже плохо усваивается - наряду с хлебом и сыром.  

Гречка и черный чай 

Гречка богата железом и особенно рекомендуется людям с анемией. Тем временем крепкий черный чай содержит дубильные вещества танины, которые уменьшают биодоступность железа и мешают ему усваиваться. Лучше запивать гречневую кашу травяным сбором - или небольшой чашкой зеленого чая. 

thevoicemag.ru


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