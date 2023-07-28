Как калорийный мед помогает быстрее худеть: 3 причины не отказываться от этой сладости на диете

В погоне за фигурой мечты отказываешься не только от любимых конфет и пирожных, но и от натурального меда из-за его высокой калорийности? На самом деле полезная сладость только помогает быстрее и эффективнее расставаться с лишним весом, если ты, конечно, употребляешь ее в умеренных количествах. Вот 3 повода оставить мед в рационе, если ты села на диету.

Он обладает слабительным действием

Сладкий и тягучий мед обладает суперспособностью налаживать процесс пищеварения, благодаря чему действует как четка для кишечника и помогает избавляться от запоров.

Он успокаивает

Даже чайная ложечка меда во время диеты настроит тебя на позитивный лад и поможет отделаться от постоянного чувства голода.

Он ускоряет обмен веществ

Мед снижает работоспособность желудочной липазы, которая отвечает в нашем организме за накопление жира. Поэтому употребляя мед на регулярной основе, ты только способствуешь лучшей потере веса.

thevoicemag.ru