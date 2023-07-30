5 вещей, которые не говорят женщинам старше 50 лет — а зря!

50-летний юбилей - это не просто еще одна свечка на торте. Менопауза приносит с собой множество сюрпризов, и о некоторых из них тебе стоит знать, чтобы избежать серьезных проблем.

Твои кости станут хрупкими

"После 50 лет процессы разрушения в них опережают процессы формирования. Эти изменения повышают риск развития остеопении - снижения плотности костной ткани - и остеопороза - ее следующей ступени, когда вероятность травм многократно возрастает. Каждая четвертая женщина в этом возрасте сталкивается с переломами запястья, бедра или позвоночника", - говорит доктор медицины Флоренс Комит.

Что делать: качайся! По мнению доктора медицины Эрика Тэма, тренировки с отягощениями - "маст хэв" для любой женщины старше 50 лет: они не только помогут сохранить прочность костей, но и способны предотвратить диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера.

Ты можешь не заметить проблем с сердцем

Как объясняет доктор медицины Брэдли Сервер, сердечно-сосудистые заболевания до сих пор являются главной причиной смерти людей зрелого возраста во всем мире. Он обращает внимание на то, что женщины могут испытывать атипичные симптомы - не "классический" дискомфорт в груди, а боль в шее или руке.

Что делать: по мнению Сервера, после 50 лет каждой из нас стоит обсудить с врачом существующие сердечные риски и регулярно "чекать" состояние своей сердечно-сосудистой системы.

Твоя кожа станет тоньше

"В 50 лет из-за изменений в волокнах коллагена в глубоких слоях кожи она становится тоньше и теряет эластичной", - предупреждает Комит. Именно это приводит к появлению тех самых многочисленных тонких морщин, которые нам так не нравятся.

Что делать: правильно питаться, постоянно пользоваться увлажняющими кремами и никогда не забывать про солнцезащитные.

Ты можешь столкнуться с недержанием мочи при кашле, смехе и чихании

По словам Комит, после 50 лет это может стать обычным явлением - менопауза приводит к тому, что мышцы тазового дна слабеют, и органы немного смещаются.

Что делать: упражнения Кегеля. Флоренс советует выполнять их пять-десять раз в день: выбери самые простые и тренируйся, где угодно - например, пока стоишь в очереди или ждешь на остановке автобус.

У тебя может развиться депрессия, когда дети покинут дом

Синдром опустевшего гнезда - это не шутки! Когда повзрослевшие дети покидают дом, их родители могут столкнуться с тревогой, апатией, раздражительностью и депрессией.

Что делать: инвестируй время в дружбу и хобби - это поможет тебе сохранить психическое здоровье.

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