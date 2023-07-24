Как понять, что у тебя гормональный дисбаланс: 6 изменений тела, которые должны насторожить

"У меня, наверное, гормональный дисбаланс", - так говорят многие, объясняя свое плохое самочувствие, слабость, отсутствие настроения. Но, конечно, такое предположение требует конкретики, и, если нарушение выработки гормонов действительно есть, его нужно обнаружить, скорректировать - и улучшить себе жизнь. Эксперт раскрыла основные признаки: если ты столкнулась с такими симптомами, важно отправиться к врачу, а не ждать, пока все наладится само собой!

Гормональная система человека - удивительный, тонко устроенный механизм, который чутко реагирует на малейшие изменения внешней среды. В этом ее минус, потому что вывести систему из равновесия способна любая мелочь. Гормоны отвечают за поддержание баланса в организме -как физического, так и эмоционального. И расстройства в этой сфере могут быть удивительно разнообразны.

Нарушение менструального цикла

У большинства женщин менструальный цикл длится от 21 до 35 дней, однако может оказаться как короче, так и длиннее. Также критические дни могут сопровождаться обильными, или же наоборот, очень скудными выделениями, болями, или вовсе отсутствовать более месяца. Любое изменения менструального цикла означает гормональный дисбаланс и и требует обязательно обращения к гинекологу и эндокринологу.

Перепады настроения

При изменении эмоционального фона пациенты записываются к психологу или даже неврологу, а следовало бы первым делом отправиться к эндокринологу, чтобы исключить гормональную причину. Вспышки ярости, депрессивные состояния, постоянная усталость - все это может оказаться признаками нарушения работы эндокринной системы, требующими обследования.

Проблемы с весом

Избыточная выработка гормона пролактина, заболевания надпочечников, снижение функции щитовидной железы, нарушение обменных процессов такие как инсулинорезистентность и сахарный диабет нередко приводят к появлению "несгоняемых" лишних кило. Однако, если пациент начинает резко худеть и не может поправиться, это тоже внушает тревогу, потому что это может свидетельствовать и гиперфункции щитовидной железы, а в редких случаях - даже о сахарном диабете (да, страдающие от него не только поправляются).

Сложности с зачатием

Вся эндокринная система отвечает за репродуктивную функцию человека, в связи с чем логично предположить, что столкнувшись с ненаступлением желанной беременности необходимо в первую очередь исключить эндокринные нарушения. К бесплодию могут приводить гормональные нарушения функции щитовидной железы, гипофиза, половых органов.

Выпадение волос на голове, лишние волосы на теле в "мужских" зонах, высыпания При появлении лишних волос на лице, груди и других частях тела, обычно не имеющих у женщин выраженного волосяного покрова, причиной нередко оказывается сбой гормональной системы. Как правило, он сопровождается заметным выпадением волос на голове и высыпаниями на лице и теле. Такие процессы врачи связывают с преобладанием гормонов-андрогенов в организме женщины. Анализы расставят точки над i. Снижение либидо Либидо довольно сложное понятие, его невозможно измерить объективно, так как оно находится в сильной зависимости от психогенных факторов. Однако нарушение работы половых гормонов, а также ряд эндокринных патологий приводят к снижению либидо. Это хорошо ощущают не только женщины в периоде менопаузы, но и мужчины во время андропаузы (снижения выработки андрогенов у мужчин). Любые изменения состояния требуют наблюдения и обращения к специалистам во избежание осложнений. Не надо ждать, что "пройдет само"!

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