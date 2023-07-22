22 июля 2023

22 июля 2023 16:14

Замедляют старение и улучшают метаболизм: эти доступные овощи нужно добавить в ежедневное меню всем женщинам 40+

Хроническое воспаление - огромная проблема человеческого организма. Его очаги возникают из-за стресса, переутомления, злоупотребления алкоголем. Если пустить дело на самотек и не следить за обострениями внутренних микровоспалений, это может привести к обострению аутоимунных и кардиологических заболеваний. А еще хроническое воспаление ускоряет старение и мешает здоровому обмену веществ. Хорошая новость: сбалансированное правильное питание помогает нормализовать ситуацию. 

Если ты борешься с воспалением, то автоматические отсрочиваешь старение и стимулируешь свой обмен веществ. Базовый план включает в себя здоровое питание и отказ от малоподвижного образа жизни. Есть определенные продукты, богатые натуральными противовоспалительными компонентами, и вот их список. 

Морковь

Морковь богата бета-каротином - веществом, который организм использует для образования витамина А, обладающего противовоспалительным свойством. Витамин А поддерживает здоровье и костей и кожи, и с возрастом его достаточное поступление становится критически важным. Важный момент: витамин А является жирорастворимым, поэтому, например, морковный сок, известный своей способностью снижать окислительный стресс, лучше пить с добавлением сливок. 

Достаточно полезна и сырая, и термически обработанная морковь, но не забывай, что гликемический индекс вареного корнеплода довольно высок. А сырая морковка жизнерадостно хрустит - налегай на неё!

Чеснок

 
Unsplash
 

Сероорганические соединения, содержащиеся в чесноке (и придающие ему неповторимый аромат) полезны для укрепления вашей иммунной системы и даже могут предотвращать рост некоторых раковых опухолей.

Болгарский перец

 

Брокколи и цветная капуста

Наверняка ты замечала, что у сырой капусты жгучий привкус - он свойственен всем овощам семейства крестоцветных (к которому, кстати, относится еще и горчица!). Отвечают за него особые полифенолы с мощным противовоспалительным действием. 

Капуста брокколи эффективно снижает С-реактивные белки, маркеры воспаления.  Зеленая капуста содержит большое количество сульфурофанов, которые являются естественными антиоксидантами, чрезвычайно полезными и противовоспалительными. Брокколи также богата кальцием, клетчаткой и содержит достаточное количество воды, что также поддерживает ее  противовоспалительные свойства. В общем, хочешь замедлить старение и сохранить здоровье - налегай на капусту!

Картофель

Да, как ни странно, любимая всеми (и нередко демонизируемая диетологами) картошка относится к числу продуктов, избавляющих от хронического воспаления и замедляющих старение.

Картофель богат клетчаткой, калием и витамином С. Благодаря высокому содержанию калия корнеплод снижает уровень холестерина и кровяное давление, а еще отварная молодая картошка полезна для страдающих от ревматоидного артрита - уменьшает болевой синдром.  Главное - выбирай чистые клубни без проростков. 

Зеленые листовые овощи

Низкокалорийная зелень - главный боец с окислительным стрессом и воспалением. В рукколе, салате ромэн, шпинате, мангольде (особенно полезны для замедления старения именно темные листовые овощи) содержится масса антиоксидантов и полифенолов, а также железо, калий, магний, витамины А, С, Е и. конечно, клетчатка. Предваряй "салатом из салата" каждый полноценный прием пищи - это обеспечит тебя запасом полезных веществ и вдобавок застрахует от переедания, наполнив желудок. 

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