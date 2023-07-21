Приведи грудь в форму: можно ли подтянуть бюст упражнениями и как это сделать?

Далеко не все грезят о рельефном и прокаченном теле, но упругая и подтянутая кожа - признак красоты и здоровья, которым хочет обладать каждая девушка. Зачастую главной проблемной зоной служит бюст, который по разным причинам со временем может потерять эластичность. Как привести его в форму? Тренер Юля Джусупова берет на себя решение насущной проблемы и делится своими секретами по сохранению красивой груди.

Если грудь со временем стала менее упругой и потеряла прежнюю форму, не нужно отчаиваться, ведь ее можно подтянуть, главное - знать правильные способы. Привести бюст в тонус тебе помогут упражнения. Конечно, если речь идет об увеличении размера бюста, то в спорте такая функция отсутствует. Однако зону декольте можно сделать более красивой за счет регулярных тренировок. Важно укреплять спину и работать с подвижностью грудного отдела, а также держать осанку и не закачивать мышцы груди, так как в результате они могут стать сильным и грубоватыми. Сильные мышцы в гипертонусе тянут плечи вперед, чем ухудшают осанку и округляют грудной отдел позвоночника.

Тем, кто не имеет возможности заниматься, нужно постоянно следить за собой с помощью других методов, а именно:

- в течение дня держать спину ровно, не сутулиться;

- ходить на растяжку и пилатес;

- заниматься плаванием, оно помогает в укреплении мышц спины и грудного отдела.

Если же ты готова приступить к тренировочному процессу, Юля поделится 5 самыми эффективными упражнениями для улучшения качества бюста