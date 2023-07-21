Приведи грудь в форму: можно ли подтянуть бюст упражнениями и как это сделать?

Далеко не все грезят о рельефном и прокаченном теле, но упругая и подтянутая кожа - признак красоты и здоровья, которым хочет обладать каждая девушка. Зачастую главной проблемной зоной служит бюст, который по разным причинам со временем может потерять эластичность. Как привести его в форму? Тренер Юля Джусупова берет на себя решение насущной проблемы и делится своими секретами по сохранению красивой груди.
Если грудь со временем стала менее упругой и потеряла прежнюю форму, не нужно отчаиваться, ведь ее можно подтянуть, главное - знать правильные способы. Привести бюст в тонус тебе помогут упражнения. Конечно, если речь идет об увеличении размера бюста, то в спорте такая функция отсутствует. Однако зону декольте можно сделать более красивой за счет регулярных тренировок. Важно укреплять спину и работать с подвижностью грудного отдела, а также держать осанку и не закачивать мышцы груди, так как в результате они могут стать сильным и грубоватыми. Сильные мышцы в гипертонусе тянут плечи вперед, чем ухудшают осанку и округляют грудной отдел позвоночника.
Тем, кто не имеет возможности заниматься, нужно постоянно следить за собой с помощью других методов, а именно:
- в течение дня держать спину ровно, не сутулиться;
- ходить на растяжку и пилатес;
- заниматься плаванием, оно помогает в укреплении мышц спины и грудного отдела.
Если же ты готова приступить к тренировочному процессу, Юля поделится 5 самыми эффективными упражнениями для улучшения качества бюста
Отжимания с колен
Руки нужно расставить шире плеч и опустить вниз. Лопатки сводим, а локти сгибаем на 90 градусов. Подкрути таз, напряги пресс и старайся держаться ровно. Опускаясь, делай вдох, поднимаясь - выдох. Выполни 2 подхода по 20 повторений.
Разведение гантелей лежа на скамье
Необходимо лечь и поднять руки с гантелями вверх. Следи за тем, чтобы гантели были параллельны друг другу. Локти слегка согнуты, гантели находятся над плечевыми суставами. Локти разведи немного в сторону. Зафиксируй исходное положение рук. На вдохе разводим руки в стороны и сводим в это время лопатки. На выдохе - собираем их к центру. Работаем медленно и контролируем фазу опускания гантелей вниз. Выполни 2 подхода по 20 повторений.
"Молитва"
Встань ровно и расставь плечи. Соедини ладони на уровне грудной клетки, ладонь к ладони. Держи спину ровно. На выдохе прижимаем ладони, на вдохе расслабляем. Делаем прожимы в течение 30 секунд и далее статику следующие 30 секунд. Работаем всего 2 минуты.
Сведение лопаток лёжа на животе
Упражнение поможет улучшить осанку. Ложись на живот, ноги выпрями на полу, голова зафиксирована, взгляд направлен в пол, шея является продолжением позвоночника. Мы немного отрываем плечи от пола и вытягиваем руки вдоль. На выдохе вытягиваем руки к себе и сводим лопатки. На вдохе снова вытягиваем их вперед. Работаем с мышцами разгибателями позвоночника. Выполни 2 подхода по 40 секунд каждый.
Упражнение для подвижности плечевого пояса, растяжения грудных мышц и работы с позвоночником
Подойди к стене на расстоянии вытянутых рук, руки положите на стену. С ровными руками начинаем скользить вниз корпуса. Задержись в этом положении на максимальной амплитуде. Не прогибайся дополнительно в пояснице. Выполни 2 подхода и на каждом из них держи положение от 20 до 40 секунд.
Помни, нет ничего невозможного, всё зависит от твоего желания и настроя. Только с непоколебимой решительностью ты сможешь добиться любых желаемых результатов.