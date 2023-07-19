Полный гид по антибиотикам: как их принимать правильно и когда они бесполезны

Антибиотики - лекарственные препараты, которые официально используются в медицине менее века. Их открытие датируется 1928 годом, когда Александр Флеминг обнаружил пенициллин. С тех пор началась эра антибиотиков, которая коренным образом изменила ход медицины и повлияла на все человечество.

Существуют антибиотики, которые действуют против бактерий одного вида, а есть и те, которые могут уничтожать разные виды бактерий - такие препараты называют антибиотиками широкого спектра действия.

Антибиотики действуют на бактериальные клетки разными способами - одни полностью уничтожают бактерии, а другие оставляют их целыми, но мешают делиться. Независимо от того, как именно работает антибиотик, его вмешательство приводит к тому, что распространение инфекции замедляется или совсем останавливается.

Но, погодите, скажешь ты, ведь антибиотики назначают и при вирусных заболеваниях. Да, такое действительно бывает. В некоторых случаях такое назначение связано с некомпетентностью врача, но в большинстве случаев прием антибиотиков при вирусной инфекции нужен для подавления присоединившейся бактериальной инфекции, чтобы не развивались осложнения.

Начнем с самого главного - антибиотики способны бороться только с бактериальными инфекциями. Это значит, что при вирусных инфекциях, например при гриппе или коронавирусе, они совершенно точно не помогут.

Сейчас в арсенале врачей десятки разных антибиотиков, которые помогают бороться с инфекциями. Но из-за того, что многие принимают эти лекарства неправильно, эра антибиотиков может скоро завершиться - они перестанут помогать (и некоторые уже действительно перестали работать), а мы снова вернемся к ситуации, когда лечить бактериальные инфекции будет нечем. Разбираемся, когда без антибиотиков не обойтись, как пить антибиотики правильно и когда эти лекарства совершенно бесполезны.

Антибиотики, или, как их сейчас принято называть, антимикробные препараты, способны уничтожить бактерии и подавить развитие воспалительного процесса в организме. После того как врачи начали использовать антибиотики, смертность от инфекций серьезно сократилась - многие болезни и травмы перестали быть смертельными.

Выписывать антибиотик должен врач, а продавать их в аптеке должны по рецепту - к сожалению, это не всегда так, и мы с легкостью покупаем препарат без рецепта, самостоятельно перед этим его себе назначив.

Просто взять и начать принимать таблетки, которые ты или кто-то из членов семьи когда-то принимал, в корне неправильно - антибиотик может оказаться совершенно бесполезен. Так, например, бактерии, вызвавшие инфекцию, могут совсем не реагировать на антимикробный препарат, а для борьбы с ними потребуется лекарство посильнее. Часто для подбора нужного лекарства проводится посев на чувствительность к антибиотикам, при котором и выясняется, убивает ли тот или иной препарат бактерии - возбудители инфекции или же они совершенно на него не реагируют.

Не работать они могут из-за того, что у бактерий сформировалась резистентность к антибиотикам. Это серьезная проблема, которой сейчас озабочены эксперты Всемирной организации здравоохранения. Из-за того, что многие пациенты сами решают, какую дозу им пить, при малейших улучшениях прекращают прием антибиотиков, пьют один и тот же препарат в течение долгих лет, бактерии могут быть устойчивыми к антибиотикам.

У них появляются мутации, которые позволяют бактериям выживать, несмотря на действие антимикробных препаратов. Бесконтрольное использование антибиотиков приводит к появлению супербактерий - микроорганизмов, на которые не действует ни один антибиотик. Такие бактерии уже существуют и вызвали не один летальный исход. Пациентов просто не удалось вылечить, так как ни один антибиотик не помогал.

ВОЗ считает, что антибиотиков в мире разрабатывается недостаточно и опасается, что бактерии меняются быстрее, чем появляются новые антимикробные лекарства. Это значит, что недалек тот день, когда лечить бактериальную инфекцию будет просто нечем.