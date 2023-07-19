Полный гид по антибиотикам: как их принимать правильно и когда они бесполезны

Антибиотики - лекарственные препараты, которые официально используются в медицине менее века. Их открытие датируется 1928 годом, когда Александр Флеминг обнаружил пенициллин. С тех пор началась эра антибиотиков, которая коренным образом изменила ход медицины и повлияла на все человечество.
Антибиотики, или, как их сейчас принято называть, антимикробные препараты, способны уничтожить бактерии и подавить развитие воспалительного процесса в организме. После того как врачи начали использовать антибиотики, смертность от инфекций серьезно сократилась - многие болезни и травмы перестали быть смертельными.
Сейчас в арсенале врачей десятки разных антибиотиков, которые помогают бороться с инфекциями. Но из-за того, что многие принимают эти лекарства неправильно, эра антибиотиков может скоро завершиться - они перестанут помогать (и некоторые уже действительно перестали работать), а мы снова вернемся к ситуации, когда лечить бактериальные инфекции будет нечем. Разбираемся, когда без антибиотиков не обойтись, как пить антибиотики правильно и когда эти лекарства совершенно бесполезны.
Как работают антибиотики
Начнем с самого главного - антибиотики способны бороться только с бактериальными инфекциями. Это значит, что при вирусных инфекциях, например при гриппе или коронавирусе, они совершенно точно не помогут.
Но, погодите, скажешь ты, ведь антибиотики назначают и при вирусных заболеваниях. Да, такое действительно бывает. В некоторых случаях такое назначение связано с некомпетентностью врача, но в большинстве случаев прием антибиотиков при вирусной инфекции нужен для подавления присоединившейся бактериальной инфекции, чтобы не развивались осложнения.
Антибиотики действуют на бактериальные клетки разными способами - одни полностью уничтожают бактерии, а другие оставляют их целыми, но мешают делиться. Независимо от того, как именно работает антибиотик, его вмешательство приводит к тому, что распространение инфекции замедляется или совсем останавливается.
Существуют антибиотики, которые действуют против бактерий одного вида, а есть и те, которые могут уничтожать разные виды бактерий - такие препараты называют антибиотиками широкого спектра действия.
Почему антибиотики перестают работать
Выписывать антибиотик должен врач, а продавать их в аптеке должны по рецепту - к сожалению, это не всегда так, и мы с легкостью покупаем препарат без рецепта, самостоятельно перед этим его себе назначив.
Просто взять и начать принимать таблетки, которые ты или кто-то из членов семьи когда-то принимал, в корне неправильно - антибиотик может оказаться совершенно бесполезен. Так, например, бактерии, вызвавшие инфекцию, могут совсем не реагировать на антимикробный препарат, а для борьбы с ними потребуется лекарство посильнее. Часто для подбора нужного лекарства проводится посев на чувствительность к антибиотикам, при котором и выясняется, убивает ли тот или иной препарат бактерии - возбудители инфекции или же они совершенно на него не реагируют.
Не работать они могут из-за того, что у бактерий сформировалась резистентность к антибиотикам. Это серьезная проблема, которой сейчас озабочены эксперты Всемирной организации здравоохранения. Из-за того, что многие пациенты сами решают, какую дозу им пить, при малейших улучшениях прекращают прием антибиотиков, пьют один и тот же препарат в течение долгих лет, бактерии могут быть устойчивыми к антибиотикам.
У них появляются мутации, которые позволяют бактериям выживать, несмотря на действие антимикробных препаратов. Бесконтрольное использование антибиотиков приводит к появлению супербактерий - микроорганизмов, на которые не действует ни один антибиотик. Такие бактерии уже существуют и вызвали не один летальный исход. Пациентов просто не удалось вылечить, так как ни один антибиотик не помогал.
ВОЗ считает, что антибиотиков в мире разрабатывается недостаточно и опасается, что бактерии меняются быстрее, чем появляются новые антимикробные лекарства. Это значит, что недалек тот день, когда лечить бактериальную инфекцию будет просто нечем.
Как правильно принимать антибиотики: 8 правил
Антибиотики выпускают в разных формах - врач может выписать таблетки или уколы антибиотиков. В домашних условиях пить таблетки гораздо удобнее, чем делать уколы. Инъекции - в основном способ для лечения в больничных условиях, и их редко прописывают для домашнего использования. В уколах выпускают обычно более "сильные" препараты, чем в таблетках - их назначают, когда нужно справиться с особо тяжелой инфекцией.
Чтобы лечение было эффективным, а антибиотики все же использовались для лечения как можно дольше, нужно пить эти препараты по правилам.
Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций и совершенно бесполезны при гриппе, ковиде и других вирусных болезнях. Но в случае развития бактериальных осложнений антимикробные препараты могут быть назначены.
Сам антибиотик, его дозировку, режим и продолжительность приема назначает врач. Нельзя самостоятельно начинать и отменять прием лекарства, менять дозировку в меньшую или большую сторону.
Прекращать прием антибиотиков до завершения курса нельзя: даже если улучшения наступили на второй день из семи, пить препараты нужно неделю, если так велел врач.
В том случае, если спустя 72 часа после начала приема состояние не изменилось, надо сообщить об этом врачу - антибиотик не работает и его нужно заменить.
Принимай лекарство четко по инструкции - там будет написано нужно его пить до еды, после или во время. Запивать таблетки лучше всего негазированной водой, а вот молоко и фруктовые соки для этого категорически не подходят.
Следи за диетой: пей больше жидкости, ешь меньше жирной пищи, ограничь острое.
Откажись от алкоголя: на фоне одновременного курса антибиотиков и употребления спиртного антимикробные препараты могут просто не сработать. В худшем случае разовьется побочная реакция или аллергия на препарат.
Антибиотики могут уничтожить не только вредные, но и полезные бактерии - те, которые присутствуют в нашем кишечнике и нужны для пищеварения. Часто на фоне приема антибиотиков развивается диарея - снизить шансы на ее возникновение поможет прием пробиотиков. Впрочем, эта рекомендация не является обязательной.