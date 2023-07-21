21 июля 2023

21 июля 2023 09:21

Что на самом деле надо есть, когда тянет на сладкое и вредное — учимся распознавать сигналы организма правильно

Тяга что-то пожевать между основными приемами пищи, кажется, непреодолимой? Ты просто неверно читаешь знаки, которые дает тебе твой организм.

Постоянное чувство голода и желание съесть что-то не очень полезное как правило связано с тем, что организм недополучает энергию или некоторые питательные вещества, и организм хочет получить их с избытком пищи.  

Но его можно обхитрить - с пользой для него же!  

  • Если тебе хочется темного шоколада, то, значит, тебе не хватает магния. Отложи плитку и лучше съешь орехи (например, горсть миндаля) или банан.  
  • Если тебе хочется конфет, леденцов, мармелада и любых других сладостей, то тебе не хватает глюкозы. Лучше съешь какие-нибудь овощи или фрукты.  
  • Если тебе хочется картошки фри, то так организм кричит о нехватке энергии и жиров. Замени фаст-фуд на авокадо и вареное яйцо. 

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