Синдром раздраженного кишечника: 4 самых распространенных симптома

Несмотря на то что синдром раздраженного кишечника встречается не так уж и редко, врачи не всегда с легкостью диагностируют его. Часто они ставят диагноз методом исключения, когда все остальные заболевания не подтвердились. Но существуют по крайней мере 4 главных признака, которые характерны для этого заболевания.

Задуматься о синдроме раздраженного кишечника (СРК) стоит, если дискомфорт в животе длится не менее трех месяцев в году. Симптомы синдрома раздраженного кишечника разнообразны и проявляются у разных пациентов по-разному. Тем не менее существуют основные признаки болезни, которые возникают в тот или иной период у каждого заболевшего, чередуются или сменяют друг друга. Это боли в животе, вздутие, запор и диарея.

Самые распространенные симптомы СРК

Боль в животе

Боль в животе - самый популярный симптом синдрома раздраженного кишечника. Большинство людей ощущают боль в нижней части живота, но статистика показывает, что она может проявляться где угодно. Большинство пациентов с синдромом раздраженного кишечника боль чувствуют вскоре после еды или похода в туалет, но она может возникать и в других ситуациях. Для лечения болей в животе обычно назначают спазмолитики.

Запор

Врачи делят все случаи заболевания синдромом раздраженного кишечника на четыре большие группы: СРК с преобладанием запора, СРК с преобладанием диареи, СРК со смешанной симптоматикой и неклассифицируемые случаи синдрома раздраженного кишечника. Даже в том случае когда запор является главным симптомом, вызывающим дискомфорт, он может сменяться в какие-то периоды диареей.

Запор гораздо чаще встречается у женщин, но бывает у людей обоих полов - при запоре сходить в туалет удается не чаще, чем раз в три дня.

Стандартный подход к лечению запоров - назначение слабительных, которые, однако, надо принимать с осторожностью, ведь лекарства вызывают привыкание. Часто врачи рекомендуют изменить питание и принимать пробиотики: это тоже может сработать.

Диарея

Синдром раздраженного кишечника с диареей - одна из самых мучительных форм заболевания. Диарея возникает стремительно, человеку требуется туалет прямо сейчас. Такое состояние ожидаемо провоцирует стресс, который нарастает с каждым эпизодом.

Врачи называют пациентам антидиарейные лекарства, пациенты ведут пищевой дневник, пытаясь выяснить, какие именно продукты вызывают диарею. Обнаружить их удается далеко не всегда, но в некоторых случаях отказ от лактозы и глютена, например, может немного помочь.

Вздутие живота

При СРК повышенное газообразование и вздутие живота встречаются очень часто. О точных причинах появления вздутия врачам известно немного. Есть несколько версий, почему это может происходить, например изменение микрофлоры кишечника или проблемы с пищеварительными ферментами.

Несколько снизить шансы на вздутие живота можно, скорректировав диету: лучше отказаться от продуктов, которые вызывают повышенное газообразование, например капусты или бобовых. Газировку и алкоголь тоже обычно исключают.

Как обнаружить СРК?

Пока у врачей нет единого способа диагностики синдрома раздраженного кишечника. Диагноз ставят, принимая во внимание симптомы, которые испытывает пациент, а также изучая результаты назначенных исследований. Единой схемы диагностики СРК сейчас нет, в зависимости от проявлений болезни у пациента ему могут быть назначены разные анализы и исследования, в том числе и колоноскопия. На постановку диагноза может уйти несколько лет. Обычно врачи ставят диагноз, только после того как исключают другие заболевания, которые могут иметь похожие проявления: непереносимость глютена или лактозы, воспалительные заболевания кишечника, последствия приема кишечных инфекций и даже гормональные нарушения.

Как лечат синдром раздраженного кишечника?

Волшебной таблетки, которая помогает всем пациентам с синдромом раздраженного кишечника с его самыми разными проявлениями, пока нет. Лечение в основном симптоматическое: боль снимают спазмолитиками, с запором справляются с помощью слабительных, диарею останавливают антидиарейными препаратами, а с газообразованием борются с помощью диеты.

Стресс - постоянный спутник тех, кто столкнулся с СРК. Из-за внезапных проявлений болезни, частых болей, дискомфорта, пациенты находятся в напряжении, испытывают сильную тревогу, у них может развиться депрессия. Именно поэтому важно помнить о том, что антидепрессанты и противотревожные лекарства могут существенно облегчить жизнь.

Лучше всего такие лекарства работают в комплексе с препаратами для борьбы с симптомами со стороны кишечника. Они улучшают состояние даже в том случае, если депрессия или тревожность не диагностированы, но работают (как и другие лекарства) с разной эффективностью. Психотерапия при синдроме раздраженного кишечника тоже помогает.

Некоторые врачи говорят о психосоматической природе болезни: тревожность и стресс сами ухудшают состояние пациентов, еще больше усиливая боль и дискомфорт.

Лечение каждого пациента индивидуально и зависит от его состояния, симптомов, которые он испытывает, его реакции на назначаемые препараты. Терапия должна проводиться под контролем врача и по его назначению: то, что подошло для одного заболевшего, может совершенно не годиться для другого.

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