«Это рак всего»: почему мы гуглим симптомы и ставим себе страшные диагнозы

Медицина - одна из популярнейших тематик в интернете. Специалисты "Яндекса" подсчитали, что каждую минуту люди отправляют не менее 5 тысяч запросов на разные медицинские темы. Неисключено, что среди них есть и твои.

Это точно рак!

Идея поинтересоваться, с чем могут быть связаны те или иные симптомы, может показаться не такой уж плохой, тем более что интернет позволяет это делать с легкостью. Но весь вопрос в том, что ты делаешь с полученными результатами. В некоторых случаях они повергают в панику и любой симптом - головную боль, боль в животе, сильную усталость или даже безобидный кашель (привет, коронавирус) - ты связываешь с опасным, редким или даже смертельным заболеванием.

Свой вклад вносит и специфика интернет-поиска. В 2009 году ученые решили выяснить, что именно получают пользователи, которые гуглят безобидные симптомы. Оказалось, что в первой десятке выдачи оказываются сайты, содержащие информацию о самых серьезных и пугающих болезнях. Так, в каждом третьем случае по запросу "головная боль" пользователь получал развернутое описание опухолей головного мозга. Это, конечно, нисколько не способствовало успокоению, а напротив, только усиливало невроз. Люди, у которых и так были все шансы нервничать, например те, у кого в семье были случаи опухолей мозга, тревожились еще сильнее.

Не будем забывать и про так называемый эффект Барнума, известный как эффект субъективного подтверждения. Он заключается в следующем: люди, читая то или иное описание, часто приходят к выводу, что оно идеально им подходят, а они подходят под него. Таким образом нам кажется, что гороскопы для разных знаков зодиака работают, а описания болезней будто написаны прямо с нас. Человек находит у себя все симптомы болезни, обнаруживая даже те признаки, которые ранее не проявлялись.

Это киберхнодрия!

Для невроза, вызванного результатами интернет-поиска, уже придумано свое название, ученые говорят о киберхондрии - особом, современном виде ипохондрии. Получать информацию сейчас куда проще, чем раньше: не нужно идти в библиотеку, изучать медицинские энциклопедии, достаточно просто посерфить в интернете пару минут.