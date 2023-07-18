«Это рак всего»: почему мы гуглим симптомы и ставим себе страшные диагнозы

Уверены, что ты это точно делала: искала в интернете свои симптомы, обнаруживала, что они связаны с опасным, возможно смертельным заболеванием, ставила себе страшный диагноз, впадала в панику. Ты не одинока, так делают многие, но безобидно ли это?
Медицина - одна из популярнейших тематик в интернете. Специалисты "Яндекса" подсчитали, что каждую минуту люди отправляют не менее 5 тысяч запросов на разные медицинские темы. Неисключено, что среди них есть и твои.
Это точно рак!
Идея поинтересоваться, с чем могут быть связаны те или иные симптомы, может показаться не такой уж плохой, тем более что интернет позволяет это делать с легкостью. Но весь вопрос в том, что ты делаешь с полученными результатами. В некоторых случаях они повергают в панику и любой симптом - головную боль, боль в животе, сильную усталость или даже безобидный кашель (привет, коронавирус) - ты связываешь с опасным, редким или даже смертельным заболеванием.
Свой вклад вносит и специфика интернет-поиска. В 2009 году ученые решили выяснить, что именно получают пользователи, которые гуглят безобидные симптомы. Оказалось, что в первой десятке выдачи оказываются сайты, содержащие информацию о самых серьезных и пугающих болезнях. Так, в каждом третьем случае по запросу "головная боль" пользователь получал развернутое описание опухолей головного мозга. Это, конечно, нисколько не способствовало успокоению, а напротив, только усиливало невроз. Люди, у которых и так были все шансы нервничать, например те, у кого в семье были случаи опухолей мозга, тревожились еще сильнее.
Не будем забывать и про так называемый эффект Барнума, известный как эффект субъективного подтверждения. Он заключается в следующем: люди, читая то или иное описание, часто приходят к выводу, что оно идеально им подходят, а они подходят под него. Таким образом нам кажется, что гороскопы для разных знаков зодиака работают, а описания болезней будто написаны прямо с нас. Человек находит у себя все симптомы болезни, обнаруживая даже те признаки, которые ранее не проявлялись.
Это киберхнодрия!
Для невроза, вызванного результатами интернет-поиска, уже придумано свое название, ученые говорят о киберхондрии - особом, современном виде ипохондрии. Получать информацию сейчас куда проще, чем раньше: не нужно идти в библиотеку, изучать медицинские энциклопедии, достаточно просто посерфить в интернете пару минут.
Однако между обычным интересом и киберхондрией настоящая пропасть. Ты точно киберхондрик, если:
- гуглишь симптомы долго и часто;
- не можешь остановиться в поисках и читаешь о болезнях всё больше и больше;
- сам процесс поиска заставляет тебя нервничать;
- на поиск ты тратишь много времени, а из-за полученных результатов у тебя нарушается привычный ход жизни: ты плохо спишь, слишком мало или слишком много ешь, перестаешь общаться с друзьями, не можешь сосредоточиться на работе или делах.
Всех киберхондриков можно разделить на две большие группы. Одни настолько озабочены своим здоровьем, что выходят из онлайна в офлайн, отправляясь на поиски врача, который мог бы подтвердить поставленный страшный диагноз. Они идут за первым, вторым, третьим и следующими мнениями, обходя один за другим специалистов. На анализы, обследования и визиты к врачам тратится много времени, денег и нервов, тревожность увеличивается, диагноз поставить не удается. В этом случае есть риск нарваться на врача-мошенника, который-таки диагностирует что-то и назначит сомнительное лечение. Кроме того, это спровоцирует новый, еще более сильный невроз, повысит тревожность.
Вторая группа киберхондриков, наоборот, ни к каким врачам не идет. Они просто гуглят, ставят себе страшный диагноз и не отправляются к врачам, боясь, что ужасная болезнь подтвердится. Такая тактика чревата риском пропустить какое-то действительно серьезное заболевание. Невроз и тревожность при этом никуда не денутся.
Что делать, если у тебя киберхондрия
Заподозрила у себя киберхондрию? Это действительно может быть, если ты тратишь на поиски симптомов и страшных болезней много времени. Подходи к этому процессу разумно, и, возможно, ты сможешь снизить градус своей тревожности.
- Ищи информацию с умом. Помни, что в первых строках выдачи могут быть не самые авторитетные сайты, информация на которых специально будет подана агрессивно. Обращай внимание на те страницы, на которых изложенные данные подтверждены учеными или ведущими научными институтами.
- Рассмотри несколько версий. Совсем необязательно, что возникновение тех или иных симптомов связано именно со страшной и редкой болезнью - причины могут быть довольно банальными. Так, например, голова может болеть совсем не от опухоли мозга, а от банального переутомления или простуды. Это, кстати, куда более вероятно.
- Спланируй поиск. Не гугли симптомы спонтанно и не читай постоянно о страшных болезнях. Так, если ты заметила, что от новостей о коронавирусе и пандемии тебе становится жутко и хочется закрыться в комнате навсегда, то постарайся читать и думать об этом поменьше. Установи специальные часы, которые ты сможешь потратить на изыскания, а от специальных групп, где выкладывают только новости про коронавирус, совсем отпишись.
- Не бойся обращаться за помощью. Если чувствуешь, что киберхондрия зашла слишком далеко, ты постоянно нервничаешь, аппетит и сон нарушены, а облегчения не наступает, обратись за помощью к психиатру. Он назначит специальные препараты и, скорее всего, порекомендует психотерапию, несколько сеансов которой точно дадут облегчение. Кстати, в 2020 году ученые успешно протестировали онлайн-сервис для тех, кто страдает киберхондрией. Ипохондрики смогли снизить уровень своей тревожности всего за 12 недель, их состояние существенно улучшилось.