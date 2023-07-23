23 июля 2023

23 июля 2023 17:20

Креативный директор Louis Vuitton рассказал, как поддерживает тело и здоровье в хорошем состоянии

Певец и креативный директор мужской коллекции Louis Vuitton Фаррелл Уильямс каждый день просыпается в 5 часов утра, чтобы простоять в планке 5 минут и сделать 500 скручиваний пресса. Об этом сообщает Hot New Hip-Hop, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Затем я принимаю часовую супергорячую ванну. Выпотеваю два-три килограмма или что-то в этом роде. В это время ты медитируешь или молишься - или делаешь и то и другое", - уточнил Уильямс.

Музыкант добавил, что иногда в ванной думает о насущных жизненных проблемах, которые требуют его решения, а также выражает "благодарность и почтение вселенной". Креативный директор LV также добавил, что старается перенаправлять свою энергию на сочувствие, сопереживание и смирение. По словам Уильямса, эти качества позволяют ему с легкостью двигаться по жизни, которая иногда бывает хаотичной. Певец считает, что это точно такое же упражнение, но не для тела, а для ума.


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