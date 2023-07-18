Как выглядят губы во время заживления перманентного макияжа: такое не показывают в соцсетях

Перманентный макияж губ - процедура, имеющая большое количество показаний. Ее делают не только ради эстетики, чтобы всегда выглядеть ярко и привлекательно, но и, например, для того, чтобы скрыть шрамы после герпеса или замаскировать природную ассиметрию губ.

Стоит понимать, что в отличие от наращивания ресниц, окрашивания волос и других популярных бьюти-процедур результат от перманента получится оценить лишь спустя неделю после визита к мастеру. Сразу после процедуры губы будут выглядеть слишком ярко - даже если ты выбрала очень нейтральный пигмент. А затем начнется самая болезненная фаза - отшелушивание кожи и заживление.

Обычно мастера показывают в соцсетях уже заживший результат перманента, когда клиентка приходит к ним на повторую процедуру для закрепления эффекта. Всё потому, что примерно на 2-3 день губы начинают сильно шелушиться. На фото, представленном ниже, показана самая слабая степень раздражения кожи после перманента.

Примерно на 5-й день после процедуры шелушение проходит. Оттенок пигмента выравнивается на губах, и перманент начинает хорошо выглядеть. И здесь самое время напомнить о важности соблюдения правил после процедуры. В первые дни губы нельзя мочить, мазать кремами и использовать декоративную косметику. Конечно, кожа будет побаливать и зудеть. Но нужно выдержать этот период, чтобы заживление прошло качественно, легко и быстро.

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