Диетолог назвала способ избавиться от целлюлита

Диетолог Молли Хембри подсказала причины появления целлюлита и продукты, которые помогут от него избавиться. Ее мнение приводит издание Eat This, Not That, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистки, большинство пищевых добавок, лосьонов и других средств для ухода за кожей, которые обещают уменьшить или вылечить целлюлит, неэффективны. "Эти продукты помогут временно подтянуть внешний слой кожи, но не смогут решить основную проблему", - предупредила Хембри.

Диетолог назвала единственными эффективными способами избавиться от целлюлита спорт и сбалансированную диету. Они помогут уменьшить жировую массу и нарастить мышцы, за счет чего изъяны будут незаметны.

Для похудения Хембри предложила включить в рацион такие продукты, как черника, чечевица, фасоль, груши, листовая зелень, грибы и авокадо. По ее словам, они богаты клетчаткой, витаминами и полезными веществами, которые помогут улучшить работу кишечника и худеть без ощущения голода. Кроме того, она посоветовала дополнить диету бананами и бататом, в которых содержится много калия, делающего целлюлит менее заметным.