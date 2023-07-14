Призер ЧМ по гимнастике перечислила упражнения для борьбы с жиром внизу живота

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева перечислила упражнения для борьбы с жиром внизу живота. Ее слова приводит "Газета.Ru", передает Day.Az.

Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

"Работать нужно со всеми мышцами живота - как с "верхним", так и с "нижним" прессом. Начать стоит со всем известной "планки". Это простое упражнение, помогающее укрепить мышцы кора", - рассказала она. Гимнастка добавила, что также можно добавить в тренировку различные варианты скручиваний, подъемы ног лежа и "велосипед".