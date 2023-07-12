12 июля 2023

12 июля 2023 13:18

Физиотерапевт назвала способ избежать острой боли в спине при сидячей работе

Чтобы избежать острой боли в спине при сидячей работе, можно делать простые упражнения, рассказала физиотерапевт Сэмми Марго. Способы профилактики такой боли она назвала в беседе с Daily Mail.

По словам Марго, главный секрет отсутствия боли в спине при работе сидя - правильная поза: когда уши, плечи, бедра и лодыжки находятся на одной линии, ягодицы прижаты к спинке стула, а ступни плоско стоят на полу.

При появившихся болях в спине, уточнила она, следует вставать каждые полчаса-час. В это время можно заняться упражнениями на растяжку. Для этого нужно расставить ноги на ширину плеч, развернуть ладони к потолку и медленно поднимать руки, растягивая их, насколько возможно. "После нужно опустить руки по бокам и повторить упражнение три раза. Хорошая растяжка несколько раз в день - надежный способ расслабить напряженные мышцы и повысить гибкость", - добавила она.


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