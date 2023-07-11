11 июля 2023

11 июля 2023 14:27

Известная гимнастка перечислила упражнения для борьбы с жиром внизу живота

В борьбе с жиром внизу живота эффективна "планка" и другие упражнения для пресса. Об этом Gazeta.ru рассказала Самира Мустафаева - мастер спорта по художественной гимнастике, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, основатель и тренер студий SMSTRETCHING.

"Диет или тренировок, которые помогли бы избавиться от жира в определенном месте, нет. Разумнее будет сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность. Снижение веса возможно только при дефиците калорий. Комбинация из регулярных тренировок и сбалансированного питания позволит вам достичь прекрасных результатов", - объяснила она.

По ее словам, эффективным инструментом в борьбе с излишками жира на животе станет ежедневная получасовая тренировка.

"Работать нужно со всеми мышцами живота - как с "верхним", так и с "нижним" прессом. Начать стоит со всем известной "планки". Это простое упражнение, помогающее укрепить мышцы кора. Полезными также будут различные варианты скручиваний, подъемы ног лежа и упражнение "велосипед". Важно правильно дышать: на выдохе поднимайте ноги или корпус, на вдохе - опускайте", - добавила Самира Мустафаева.

Эксперт также посоветовала заниматься йогой для дополнительного растяжения мышц.


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