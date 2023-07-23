23 июля 2023

23 июля 2023 09:31

Дерматолог предупредила об опасности некоторых масел при загаре

Чтобы быстрее добиться ровного загара летом, люди начинают использовать специальные масла, которые его усиливают. Насколько безопасны такие средства, могут ли они спровоцировать рак кожи и что должно быть в составе, чтобы защитить кожу от воздействиях вредных солнечных лучей, "Вечерняя Москва" обсудила со специалистом, передает Day.Az.

Как рассказала врач-онколог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева, распространенное мнение, что масло для загара вызывает рак - не больше, чем просто миф.

- Раньше считали, что любые солнцезащитные средства способны вызвать онкологию кожи, но это не так. Исследования доказали, что любые из них, в том числе масла для загара, безопасны, - уверена врач.

Само по себе масло за счет своих свойств не может вызвать онкологию или рак кожи, заверила она. Однако надо понимать, какое из них лучше использовать на солнце, а какое нет.

- Природные масла (оливковое, кокосовое, персиковое - прим. "ВМ") могут спровоцировать рак. Такие продукты будут притягивать солнечные лучи и увлажнять кожу, но защищать от солнца они не могут. В природных маслах SPF-фактор очень низкий (всего 2-4 единицы, а нужно хотя бы 30 - прим. "ВМ"), - сказала Вертиева.

Для безопасного загара дерматолог рекомендовала использовать только специализированные масла с SPF в составе.

- Масло за счет своих свойств и консистенции фокусирует и притягивает солнечные лучи, а SPF-фильтры защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета, - пояснила она.

Находиться на солнце без SPF-защиты опасно, предупредила она. Именно такой способ загорать может спровоцировать онкологические заболевания кожи, а не масло.

Врач напомнила, что любой косметический продукт, в том числе масло, лучше подбирать с учетом особенностей кожи.

- Масло подходит не для любого типа кожи. Есть смешанный и комбинированный, сухой и жирный тип кожи. Людям с последним типом не рекомендуется использовать масло, потому что оно может обострить кожные заболевания (акне, фолликулиты - прим. "ВМ"), - заключила она.


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