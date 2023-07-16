Нейропсихолог назвала единственный способ избавиться от панических атак

Избавиться от причин возникновения панических атак (ПА) поможет только специалист, уверяет нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. Об этом единственном способе она рассказала "Ленте.ру", передает Day.Az.

Панические атаки

могут впервые появиться у человека в любом возрасте вне зависимости от пола, возраста, рода профессиональной деятельности и генетической предрасположенности, объяснила Жукова.

По ее словам, версии о причинах возникновения ПА различаются. Некоторые специалисты отмечают, что это совокупность генетических, социальных и поведенческих факторов. Тем не менее с уверенностью можно сказать, что подобное состояние нуждается в диагностике и лечении - психологом или психотерапевтом, уверяет собеседница "Ленты.ру".

Одно из отличий панических атак от других тревожных расстройств - внезапный характер. Панические атаки - проблема для психики и здоровья человека, поскольку, испытав даже краткосрочную паническую атаку, человек начинает бояться испытать ее вновь. В таком состоянии человек может бояться передвигаться на общественном транспорте и даже выходить из дома.

Подверженный ПА человек должен знать, что это состояние не угрожает жизни, отметила Жукова. "Несмотря на учащенное сердцебиение и другую симптоматику, физические ощущения становятся интенсивнее только из-за страха. Они серьезно вредят качеству жизни", - прокомментировала она.

Нейропсихолог настаивает: человек, регулярно сталкивающийся с ПА, должен обратиться за профессиональной помощью. Это, говорит она, необходимое условие для того, чтобы убрать не только симптомы, но и причину. Без комплексных знаний о работе мозга и психики сделать это практически невозможно.

Чтобы справиться с этим самостоятельно в моменте, можно воспользоваться специальным мобильным приложением. Их много, и называются они по-разному, но найти в магазине приложений их можно по запросу "паническая атака". Программы подсказывают, как прийти в себя за счет дыхательных упражнений или наводящих вопросов с пояснениями.

"От этой проблемы страдают многие. Это говорит о том, что мы живем в крайне неспокойное время, наполненное глобальными и личными кризисами. Поэтому не забывайте заботиться о себе и вовремя обращаться к специалистам", - заключила Жукова.