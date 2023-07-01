Это тебя полнит: 7 источников скрытых калорий, из-за которых ты не худеешь

Фрукты

Фрукты считаются одним из самых простых и полезных перекусов, но так ли это? Важно следить за балансом белков, жиров и углеводов. В состав фруктов входят разнообразные органические и неорганические вещества - вода, минералы, органические кислоты и антиоксиданты. Стоит отметить, что фрукты - это прежде всего источник углеводов, в основе которых сахар.

В каких фруктах больше всего калорий? Инжир, виноград, банан, авокадо, хурма, манго. Плоды спелых фруктов мягкие и содержат больше калорий и сахара.

Если ты следишь за фигурой, выбирай зелёные яблоки, грейпфруты, помело, алычу или арбуз. Старайся покупать сезонные фрукты, чтобы получить максимум витаминов.

Напитки в кофейнях

Айс-латте со сливками или кофе с мороженым и карамелью - что может быть прекраснее знойным летним вечером? 400 ккал и 40 г углеводов в одном стакане всё же не самый лучший вариант сбалансированного рациона. Жирные сливки, сладкие сиропы и топпинги превращают напитки в сахарную бомбу.

Сам по себе кофе, с одной стороны, содержит больше антиоксидантов, чем яблоки и клюква, но в то же время является сильным психостимулятором, который вызывает привыкание и истощает нервную систему.

При выборе напитков в кофейнях отдавай предпочтение тем, в которых не используют добавки, или попроси бариста приготовить любимый раф без сахара.

Калорийность без добавления сахара и топпингов:

о 70 ккал: эспрессо, макиато, американо, фраппе и флэт-уайт;

около 100 ккал: капуччино и латте.

Обрати внимание на матча-латте - напиток бодрит не хуже кофе и содержит большое количество антиоксидантов. Чай матча помогает очистить печень и активировать обменные процессы в организме. Главное - полюбить его вкус.

Йогурты

Идеальная фигура и уникальная польза в одной бутылочке - именно так производители привлекают внимание к своей продукции, но на деле всё по-другому. Многие слоганы о полезных свойствах йогуртов сильно преувеличены.

Яркие картинки ягод и громкие рассуждения о пользе для организма, несомненно, привлекают внимание, но не забывай изучать состав каждого йогурта перед покупкой.

На что обращать внимание на этикетке? Е1442, Е407 и Е415 - стабилизаторы, которые добавляют для придания йогуртам вязкой консистенции. Эти добавки хоть и безопасны, но не несут никакой пользы. Кроме того, их добавление может увеличивать калорийность продукта.

В сладких йогуртах содержится в среднем 3-4 ложки сахара, поэтому отдавай предпочтение натуральному продукту без добавок.

Соки

В одном стакане сока из овощей или фруктов содержится большое количество витаминов и микроэлементов, которые организм мгновенно усваивает. Дополнить завтрак соком любят многие, но так ли это полезно? Заряд бодрости, витаминов и прекрасного настроения в стакане апельсинового фреша имеет и обратную сторону - высокое содержание сахара.

Определить, сколько сока можно выпить, очень просто: представь, сколько фруктов ты готова съесть прямо сейчас. Уверены, не больше 1-2 апельсинов, а на один стакан их потребуется 3-4. Попробуй оптимальный вариант - фреш из 1-2 плодов, разбавленный водой 1:1.

Чтобы сделать сок более питательным, приготовь смузи. Смузи-боул - отличная идея для завтрака. Вот простой рецепт: измельчи блендером 1/2 стакана кокосового молока, 100 г малины, 1 банан, дополни орехами и посыпь корицей.

Мюсли

Мюсли - идеальный вариант на завтрак для всей семьи, который очень легко и быстро приготовить. Самое главное - изучить состав. Мюсли - отличный источник витаминов Е и B, кальция, калия, магния, железа, но в то же время очень калорийный продукт - 350-450 ккал на 100 г.

Хлопья с медом и шоколадом выглядят очень привлекательно, но содержат очень много калорий. В мюсли натурального происхождения сахар содержится только в сухофруктах.

Лучший состав - цельнозерновые злаки с высоким содержанием питательных веществ, свежие и засушенные фрукты, а также орехи.

Соусы

Ни для кого не секрет, что соус идеально завершает любое блюдо и раскрывает его вкус. Почти каждый день хотя бы в одном из блюд присутствует этот ингредиент, без которого, например, салат Цезарь не был бы так всеми любим.

В большинстве соусов есть красители, консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, которые, хоть и нужны для производства и хранения, обычно не несут никакой пользы и могут, наоборот, негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта. Регулярное использование острых заправок может привести к повреждениям слизистых ЖКТ. Присутствующий в соусе сахар тоже не лучшим образом влияет на фигуру, кожу и весь организм в целом.

Важно, чтобы в составе преобладали натуральные ингредиенты, а сахара содержалось мало. Тем, кто страдает отеками, надо избегать продуктов с нитритом натрия: он задерживает влагу в организме.

Попробуй сделать соус сама: натуральный йогурт смешай с щепоткой соли и перца, укропом и чесноком. Заправка отлично сочетается с любым мясом.

Фитнес-батончики

Энергетические батончики принято считать полезным перекусом, который можно взять с собой куда угодно и утолить голод в нужный момент. Часто ограничиться одним батончиком не получается, и мы снова делаем шаг к тому, чтобы превысить суточный калораж.

Благодаря высокому содержанию углеводов энергетические батончики дают нашему организму энергию и силы. Но если сравнить состав плитки молочного шоколада и такого батончика, то кроме наличия какао вы можете и не заметить разницу. Из-за избытка сахара, жиров и углеводов, которые не всегда достоверно указаны на упаковке, перекус может превратиться в абсолютно бесполезный и высококалорийный приём пищи.

Чтобы избежать неприятиях ситуаций, можно попробовать самостоятельно приготовить батончики по такому рецепту: смешай 100 г овсяных хлопьев, 30 г изюма, 1 тертое яблоко, 50 г орехов по вкусу, 1/2 банана и любимые пряности. Готовую массу выложи на противень и запекай в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

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