2 июля 2023

2 июля 2023 17:02

Врач назвала главную ошибку в использовании шампуня

Врач-косметолог и дерматолог Марият Мухина назвала россиянам главную ошибку в использовании шампуня. Ее комментарий публикует портал "Городовой", передает Day.Az.

Доктор рассказала, что зачастую средство для очищения кожи головы вызывает сухость или перхоть, вследствие чего в целях экономии его решают использовать в качестве геля для душа. По словам специалистки, упомянутые продукты имеют разный состав, который учитывает особенности кожи, поэтому подменять их друг с другом нельзя.

"Кожа на голове более жирная, чем на теле. Поэтому шампунь содержит лаурилсульфат натрия или поверхностно-активные вещества в более высокой дозе, чтобы хорошо смывать жир. Эти компоненты будут сушить кожу на теле", - пояснила медик.

Помимо этого, эксперт уточнила, что в состав шампуней входят вещества для укрепления прядей и их роста, в том числе натуральные масла, органические экстракты, протеины и пептиды. "Поскольку задачи усилить рост волос на теле и превратиться снежного человека у нас не стоит, то и не стоит применять в качестве геля для ухода за шевелюрой", - предупредила Мухина.


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