Тренер назвала условие для похудения с помощью езды на велосипеде

Тренер Юлия Караваева назвала условие для похудения с помощью езды на велосипеде. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

Эксперт заявила, что простая велопрогулка не даст нужного эффекта. Караваева отметила, что для получения результатов необходимо проводить высокоинтенсивную интервальную тренировку.

Караваева объяснила, что величина нагрузок должна определяться как по ощущениям, так и по расчетам пульса. "Максимальное значение можно рассчитать по формуле: из 220 (для женщин - из 226) отнять возраст. В интенсивный период пульс может достигать 80-90 процентов от максимального значения. В период восстановления пульс должен находиться в пределах 40-60 процентов от максимума", - рассказала она.

Тренер подчеркнула, что в зависимости от пульса интенсивные интервалы могут продолжаться от пяти секунд до двух минут. Восстановительные периоды должны быть равны или больше интенсивных и могут длиться до четырех минут.