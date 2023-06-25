«Это вообще законно?»: 6 способов сделать макароны полезными для похудения

Спагетти, фарфалле, ракушки, фетучини... Все они сытные, вкусные и простые в приготовлении, так стоит ли удивляться, что отказаться от них на время диеты так сложно? Впрочем, не обязательно есть макароны только в читмил - есть несколько приемов, которые позволят превратить их в часть ЗОЖ.

1. Никакой белой муки

Она высококалорийна, не содержит клетчатки, молниеносно усваивается и быстро поднимает уровень сахара в крови. Так что забудь про пасту из белой муки - ищи ту, которая сделана из цельнозерновой, или, например, гороха.

2. Готовь соусы на оливковом масле

Оно содержит полезные жиры, которые позволяют долго сохранять чувство сытости, и антиоксиданты, которые необходимы организму для борьбы с воспалительными процессами.

3. Откажись от сыра

Не знаешь, чем его заменить? Лови веганский лайфхак: пищевые дрожжи (это совсем не то же самое, что привычные нам пивные!) придадут пасте сырный и слегка ореховый вкус. А еще они содержат бета-глюкан, который помогает снизить уровень холестерина, в то время как сыр его повышает.

4. Налегай на овощи

Шпинат, болгарский перец, грибы, брокколи, морковь, цуккини, цветная капуста, стручковая фасоль - с пастой сочетаются практически любые. И во всех полно витаминов, клетчатки и антиоксидантов - всего того, что нам необходимо для поддержания здорового метаболизма. К тому же овощи помогут тебе дольше оставаться сытой, тем самым сократив дневной калораж.

5. Добавь к макаронам белка

Он отлично сочетается с цельнозерновой пастой, так что не бойся добавить в тарелку курицу или говядину (а если ты вегетарианка - тофу или грибы).

6. Приготовь низкокалорийный соус

Избегай свежих сливок и сливочных соусов - вместо них используй свежие травы и овощи. Например, обжарь на столовой ложке оливкового масла мелко нашинкованную луковицу и один зубчик чеснока, потом добавь к ним два средних помидора, предварительно сняв с них кожицу, и туши всё вместе 15 минут. Чтобы придать соусу однородность, взбей его в блендере.

thevoicemag.ru