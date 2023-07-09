Врач назвала три омолаживающих кожу средства

Врач Сания Махмуд назвала три средства, которые омолаживают кожу. Соответствующей информацией она поделилась в беседе с Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь доктор посоветовала использовать ретинол в качестве уходового средства за лицом. "Он имеет много преимуществ, включая минимизацию появления тонких линий и морщин, а также улучшение текстуры и тона кожи. Также ретинол борется с пигментацией и прыщами, однако перед его применением необходимо проконсультироваться со специалистом", - предупредила Махмуд.

Помимо этого, по словам медика, предотвратить первые признаки старения в виде пятен и морщин поможет солнцезащитный крем с коэффициентом не менее 50. "Средство с SPF-защитой сегодня является самым важным продуктом по уходу за кожей в любое время года для поддержания ее здоровья в долгосрочной перспективе", - пояснила она.

В заключение Махмуд включила в список омолаживающих ингредиентов продукты с витамином С. "Это отличный ингредиент, который помогает уменьшить пигментацию и осветлить общий тон кожи", - уточнила она в заключение.