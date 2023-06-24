Что такое клеточный голод: у 4 человек из 5 из-за него появляется лишний вес

Голод - физиологическое ощущение, которое сложно с чем-то перепутать. Из-за него на тебя внезапно нападает усталость, в желудке появляются неприятные спазмы, а все мысли крутятся только вокруг того, что бы съесть - и желательно поскорее.

В отличие от стандартного чувства голода клеточный голод настигает нас даже при физическом насыщении. Такое состояние происходит тогда, когда мы не следим за качеством съеденного и за тем, сколько белков, клетчатки и других нутриентов содержалось в приеме пищи.

Обед в фастфуде избавит тебя от физического голода - равно как и булка или шоколадный батончик, съеденный на бегу. Однако клетки организма не получат из такого приема пищи необходимых микроэлементов. Вместо этого сахар и быстрые углеводы почти моментально переварятся, и вскоре ты опять захочешь поесть. Желательно - снова чего-нибудь быстрого и бесполезного, ведь со временем организму становится комфортно переваривать именно такую пищу.

Специалисты называют клеточный голод "тихим убийцей", ведь из-за него растет лишний вес, учащаются скачки сахара в крови и развиваются серьезные хронические заболевания.

При этом избавление от клеточного голода эксперты связывают со снижением тяги к мучному, сладкому и соленому - и с улучшением самочувствия вообще. Пожалуй, всё это - отличные аргументы, чтобы начать чаще прислушиваться к своим ощущениям и попробовать сделать еще один шаг к сбалансированному питанию.

thevoicemag.ru