Кето или белковая: как работают диеты и как похудеть эффективно и безопасно

Как известно, питание в построении тела мечты играет не меньшую роль, чем спорт. Как бы усердно вы ни тренировались в зале, достичь результата без корректировки рациона - невозможно. При этом самым очевидным способом снижения веса для многих остаются диеты. Вместе с экспертами мы решили разобраться в том, как они работают, обсудить плюсы и минусы нескольких популярных диет и понять, стоит ли вообще прибегать к их использованию.

Как работают диеты

"Все диеты работают по одному единственному принципу - создание дефицита калорий, - объясняет Андрей Жуков, основатель и идеолог PRO TRENER. -При этом способы могут быть самыми разными: отказ от определенных групп продуктов, ограничение времени и количества приемов пищи и т.д. Но вне зависимости от того, каким образом вы решили создать дефицит, похудение будет происходить только в том случае, если вы тратите больше энергии, чем потребляете".

К выбору диеты необходимо подходить ответственно: внимательно изучать ее правила и принципы, взвешивать все "за" и "против", а в идеале - вносить кардинальные изменения в питание исключительно под присмотром врача. Именно так советует поступать Ованес Давидян, кандидат медицинских наук, cт. научный сотрудник научно-методического отдела НИМЦ "Геронтология": "Будет правильно, если вы сдадите анализы и обговорите вместе с доктором все возможные риски и сроки соблюдения определенного рациона. Тогда с большой вероятностью у вас получится прокачать организм без негативных последствий".

Кето диета

Пожалуй, о кето диете слышали даже те, кто никогда не интересовался диетами и похудением в целом. Это система питания, которая предполагает полный отказ от углеводов в пользу большого количества белков и жиров. "У этой диеты длинная история, - рассказывает Ованес Давидян. - Ее разработали в 20-е годы прошлого столетия, чтобы лечить эпилепсию. Чуть позже опробовали на больных сахарным диабетом второго типа, так как такой тип питания помогает снизить уровень сахара в крови, повышает чувствительность к инсулину, способствует улучшению самочувствия и даже помогает похудеть".

Работает кето диета следующим образом: если заменить углеводы полезными жирами, то в какой-то момент у организма случается углеводное голодание и для получения энергии он начинает расщеплять жир, из-за чего образуется много кетоновых тел. Именно они становятся источником энергии и питают внутренние органы, мышечную ткань и мозг вместо глюкозы. Это состояние называется кетозом. Конечно, это стресс для организма, на фоне которого лишние килограммы и сантиметры тают на глазах.

Плюсы кето диеты

Среди плюсов такого питания, помимо снижения веса, можно выделить полное исчезновение из рациона рафинированных сахаров, сладкой выпечки соков и прочих совершенно бесполезных, но калорийных продуктов. Кроме того, вскоре после перехода на кето диету, уходит отечность. Все дело в том, что в углеводы организме хранятся в виде гликогена, который притягивает к себе воду. Как только запасы гликогена в организме израсходуются (а на кето диете это случится быстро) лишняя вода тоже уйдет.

Минусы кето диеты

Описание кето диеты, безусловно, заманчиво, однако существует и обратная сторона. Такая схема питания может быть вредна и даже опасна для организма. Во-первых, избыток жирной пищи чреват повышением уровня холестерина и, как следствие, образованием бляшек в сосудах, а также избыточной нагрузкой на печень и поджелудочную железу, которую организму может быть тяжело выдерживать.

Среди прочих побочных эффектов - кетогрипп. "В первые несколько дней на жирах организм будет испытывать острую нехватку углеводов и начнет всячески об этом сообщать - может подняться температура, повыситься раздражительность. Возможна тошнота, диарея или наоборот запор", - объясняет Ованес Давидян. Кроме того, кето диета неизменно сопровождается недостатком витаминов, полезных микро- и макроэлементов, растительных волокон и клетчатки, а это уже прямой путь к сбоям в работе ЖКТ. В первые две недели организм избавляется от большого количества воды, а вместе с ней и от электролитов. Чтобы поддерживать жизнедеятельность всех систем организма, необходимо пополнять их запасы с помощью биодобавок с магнием, натрием, калием. Также важны витамин D и Омега-3.

По мнению Андрея Жукова, правильно выстроенный сбалансированный рацион намного предпочтительнее такого радикального подхода к питанию: "Вместо полного отказа, можно просто научиться употреблять правильные углеводы (например, полезные злаки) в нужном количестве". Также он советует быть аккуратными с тренировками - физические нагрузки, когда организм находится в кетозе, могут стать причиной гипогликемической комы.

Белковая диета

Еще одна многообещающая диета - белковая. Аргументы в ее пользу следующие, - рассказывает Ованес Давидян, - организм почти на 20% состоит из белков, и если в рационе сделать перевес в их пользу, то ускорится обмен веществ, вырастут мышцы, кости станут крепче, а раны будут быстрее заживать за счет увеличения количества коллагена в организме. А еще белковая диета дает ощущение сытости, улучшает метаболизм, помогает нормализовать вес. Но и у нее есть нюансы.

Рацион при белковой диете не сбалансирован. Большое количество белков увеличивает нагрузку на почки и печень, а его избыток повышает риск образования камней в почках. Бесконтрольная белковая диета опасна и для сердца - она может привести к образованию бляшек в сосудах, развитию атеросклероза, повысить риск инфаркта миокарда. Запрещена такая диета людям с подагрой, беременным, подросткам, а еще тем, кто занимается умственной работой.

Назвать диеты бесполезными нельзя, бояться их тоже не нужно. Но и терять голову не стоит. Важен грамотный подход и медицинское сопровождение. Сбор анамнеза, результаты лабораторных исследований и периодические чекапы - вот три условия, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить бережное отношение к телу и работе всех систем организма.

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