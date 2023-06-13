Тренировки, которые заставят тебя сжечь больше всего калорий и помогут быстро похудеть\

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Самыми популярными тренировками для худеющих остаются бег и ходьба, но нельзя сказать, что это идеальные варианты. Да, для начала они могут быть неплохи, но ходьба не даст быстрого и выраженного результата, а бег может принести вред коленям. Поэтому вот несколько альтернатив.

Плавание

Эта физическая активность заставляет тело двигаться, преодолевая сопротивление, что помогает сжигать жир и наращивать мышцы. А они метаболически более активны, чем жир, это означает, что мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя. Самые "похудательные" стили - баттерфляй и брасс, но и плавая вольным стилем можно сжечь до 400 калорий за 30 минут.

Баскетбол

Баскетбол сочетает в себе прыжковые движения и тренировки с отягощениями, что делает его отличной тренировкой для всего тела. Помимо того, что он поможет тебе сбросить нежелательный вес, этот вид спорта также поднимет настроение, укрепит здоровье костей, снизит стресс, улучшит координацию и равновесие и укрепит сердечное здоровье. Сжигает около 300 калорий за полчаса.

Зумба

Для тех, кто ищет веселые групповые упражнения, зумба может стать отличным вариантом для похудения. Конечно, это не спорт как таковой, а скорее аэробный высокоинтенсивный тип тренировки, который включает в себя сложные движения с группой других единомышленников. Можно сжечь до 800 калорий за час занятия.

Сайклинг

Это групповые тренировки на велотренажерах, ставшие очень популярными в последнее время. Езда на стационарном велосипеде позволяет улучшить общую физическую форму и дает возможность сбросить до 300 калорий за 30 минут.

thevoicemag.ru