10 июня 2023

10 июня 2023 12:00

Это быстрое упражнение уменьшает живот и убирает сутулость: делай его каждое утро

Поза верблюда (уштрасана) довольно часто входит в комплексы йоги, направленные на работу с теми или иными проблемами тела. Это - одна из немногих универсальных поз, эффект от которой чувствуется моментально. После 40-60 секунд нахождения в уштрасане ты испытаешь невероятный прилив сил, который так необходим с утра. 

Уштрасана улучшает кровообращение и другие обменные процессы в организме. Именно поэтому ее рекомендуется делать с утра - чтобы устранить отечность, "разбудить" желудочно-кишечный тракт и даже ускорить поход в туалет "по-большому". При этом поза верблюда не имеет серьезных противопоказаний: ее можно делать при варикозном расширении вен, при наличии геморроя, диастаза, а также во время беременности.  

Избегать уштрасану стоит при серьезных заболеваниях спины - или при высоком артериальном давлении. 

Конечно, изначально держать позу верблюда довольно сложно: ведь наше тело крайне редко находится в таком перевернутом положении. Однако учитывая, что всего через минуту проявление сутулости уменьшится, а на тело будет оказан приятный лифтинг-эффект, стоит попробовать начать свое утро с этого упражнения!

Как сделать позу верблюда

Встань на колени, расположив ноги чуть-чуть свободнее ширины плеч 

Поставь стопу на носки, чтобы пятки оказались выше уровня ног 

Прогнись в спине - и опусти руки на любую часть ног, до которой тебе комфортно дотянуться 

Держи грудную клетку раскрытой на протяжении 40-60 секунд, а затем мягко вернись в исходное положение 

В идеале во время выполнения позы верблюда ладони должны находиться на пятках. Однако изначально такое положение может приносить сильный дискомфорт. Поэтому начать знакомство с позой верблюда можно, прогнувшись в спине и положив руки на поясницу. Затем старайся продвигать ладони всё ниже. И не забывай о напряжении ягодиц! Так продержаться в положении будет легче, а лифтинг-эффект для попы будет выраженнее ;)

thevoicemag.ru


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